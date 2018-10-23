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Україна купила ядерного палива
на $307 мільйонів - 68%...

Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:39

Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-серпні 2018 року імпортувала тепловиділяючі збірки, які є паливом для атомних електростанцій, на загальну суму 307 млн дол., повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68% поставок з Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:39

Война войной, а ТВЭЛы (и обогащенный уран для сборок Westinghouse) по расписанию.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:25

во-1х, какой смысл сравнивать доли поставщиков этого ресурса по их стоимости? Правильнее учитывать долю в количественных поставках, и согласно таких подсчетов доля шведов достигает 40%. Ну а во-2х, и самых главных, адекватный украинский журналист после этого сразу бы натолкнулся на тот факт, что тонна шведского топлива стоит почти на 50% дешевле российского, и поспешил бы об этом сообщить аудитории. Но то ли дело в том что калькулятором не владеют, то ли в том что это Бенин УНИАН пишет...
redmax11
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