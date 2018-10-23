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Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:39
Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-серпні 2018 року імпортувала тепловиділяючі збірки, які є паливом для атомних електростанцій, на загальну суму 307 млн дол., повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68% поставок з Росії
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R2
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:39
Война войной, а ТВЭЛы (и обогащенный уран для сборок Westinghouse) по расписанию.
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summacut
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Додано: Сер 31 жов, 2018 15:25
во-1х, какой смысл сравнивать доли поставщиков этого ресурса по их стоимости? Правильнее учитывать долю в количественных поставках, и согласно таких подсчетов доля шведов достигает 40%. Ну а во-2х, и самых главных, адекватный украинский журналист после этого сразу бы натолкнулся на тот факт, что тонна шведского топлива стоит почти на 50% дешевле российского, и поспешил бы об этом сообщить аудитории. Но то ли дело в том что калькулятором не владеют, то ли в том что это Бенин УНИАН пишет...
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redmax11
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