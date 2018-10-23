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Україна купила ядерного палива
на $307 мільйонів - 68%...

Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:39

Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-серпні 2018 року імпортувала тепловиділяючі збірки, які є паливом для атомних електростанцій, на загальну суму 307 млн дол., повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68% поставок з Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:39

Война войной, а ТВЭЛы (и обогащенный уран для сборок Westinghouse) по расписанию.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:25

во-1х, какой смысл сравнивать доли поставщиков этого ресурса по их стоимости? Правильнее учитывать долю в количественных поставках, и согласно таких подсчетов доля шведов достигает 40%. Ну а во-2х, и самых главных, адекватный украинский журналист после этого сразу бы натолкнулся на тот факт, что тонна шведского топлива стоит почти на 50% дешевле российского, и поспешил бы об этом сообщить аудитории. Но то ли дело в том что калькулятором не владеют, то ли в том что это Бенин УНИАН пишет...
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:23

  summacut написав:Война войной, а ТВЭЛы (и обогащенный уран для сборок Westinghouse) по расписанию.


Украина покупает в Швеции/США - зрадофилы ноют, что будут проблемы с реакторами.
Украина покупает в РФ - зрадофилам опять не нравится.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:48

  redmax11 написав:тонна шведского топлива стоит почти на 50% дешевле российского

50% - это сильно преувеличено... кроме того не стоит забывать про то что скупой как правило платит дважды - в стоимость российского топлива входит возврат и захоронение отходов, а вот отходы от шведского топлива мы будем захоранивать у себя сами...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:57

Cler,
уже почти 2 года не отправляем в Россию ядерные отходы а храним их по месту в хранилищах, и экономим до 200 млн долларов в год на этом. Собссна на эти деньги, подозреваю, хранилища и строятся. Плюс е стоит забывать, что отработанное ядерное топливо, это по прежнему очень ценный химический ресурс.
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:21

  Cler написав:
  redmax11 написав:тонна шведского топлива стоит почти на 50% дешевле российского

50% - это сильно преувеличено... кроме того не стоит забывать про то что скупой как правило платит дважды - в стоимость российского топлива входит возврат и захоронение отходов, а вот отходы от шведского топлива мы будем захоранивать у себя сами...

Наглейшая ЛОЖЬ! Россия уже 4 года не принимает отработанное топливо ЗА ДЕНЬГИ, и оно складируется прямо на станциях, что сейчас является проблемой номер 1.
Никогда россия не принимала топливо "бесплатно" или якобы за деньги включенные в стоимость топлива! А теперь еще и специально его не принимает вообще никак!
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:41

  Cler написав:
  redmax11 написав:тонна шведского топлива стоит почти на 50% дешевле российского

50% - это сильно преувеличено... кроме того не стоит забывать про то что скупой как правило платит дважды - в стоимость российского топлива входит возврат и захоронение отходов


А если попросить ссылку на этот факт... то я даже боюсь представить, какие бездны кисельТВ откроются. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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