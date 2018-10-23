Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%...

Додано: Чет 01 лис, 2018 10:30

Cler написав: сегодняшняя "экономия" может в будущем нам дорого обойтись...



что касается отработанного топлива, то технологиями его переработки и соответствующим оборудованием сегодня владеет в полной мере всего 3 страны - США, Франция и Россия... сегодняшняя "экономия" может в будущем нам дорого обойтись...что касается отработанного топлива, то технологиями его переработки и соответствующим оборудованием сегодня владеет в полной мере всего 3 страны - США, Франция и Россия...

Неплохо бы раскрыть чем же может обойтись...Как по мне идея создания хранилища на територии Чернобыльской АЭС - сверхздравая. Там на долгие годы и так зона отчуждения.К тому же как уже тут высказали - это не мусор, уже идут разработки дожигания такого топлива в особых типах реакторов. Понятно что Украина в теперишнем виде такие технологии не потянет, но кто знает - может та же Франция или США в будущем будет брать наше сырье на переработку с условие поставки готовых сборок нам обратно.У России при долгосрочном планировании проблемы те же, что и Украины - професиональная деградация специалистов-ядерщиков. Как пример посмотрите на космическую отрасль России. У них все идет по нашему сценарию, только медленнее за счет нефтеденег.