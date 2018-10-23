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Україна купила ядерного палива
на $307 мільйонів - 68%...

Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:59

Re: Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%..

я не ядерщик, но так себе понимаю, что считать цену надо не за "тонну", а за энергоемкость товара. Есть тут на форуме кто не лялякает, а разбирается?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:04

Re: мера

  mikola963 написав:в полной мере владеет Франция и РФ

у Франции для этих целей есть спец.острова в Тихом океане.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:06

Re: кто пишет

  redmax11 написав:то ли дело в том что калькулятором не владеют, то ли в том что это Бенин УНИАН пишет.

Читайте другие УНИАНы. с которыми вы согласны
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:10

  sequence написав:я не ядерщик, но так себе понимаю, что считать цену надо не за "тонну", а за энергоемкость товара. Есть тут на форуме кто не лялякает, а разбирается?

Кто разбираеся - те работают, на форуме только первые и бывают.
komp
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:17

  sal написав:
  mikola963 написав:в полной мере владеет Франция и РФ

у Франции для этих целей есть спец.острова в Тихом океане.

Может вы еще и назовете эти "спец.острова" для подтверждения своей чуши?
Отработанные ТВЕЛы это не мусор и не отходы, а ценный продукт для хоть и сложной и высокотехнологичной, но переработки с получением различны ядерных материалов в том числе и дальнейшего ядерного топлива.
Вместо писания моет иногда стоит почитать? Сейчас же это просто.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:30

  Cler написав:сегодняшняя "экономия" может в будущем нам дорого обойтись...

что касается отработанного топлива, то технологиями его переработки и соответствующим оборудованием сегодня владеет в полной мере всего 3 страны - США, Франция и Россия...

Неплохо бы раскрыть чем же может обойтись...
Как по мне идея создания хранилища на територии Чернобыльской АЭС - сверхздравая. Там на долгие годы и так зона отчуждения.

К тому же как уже тут высказали - это не мусор, уже идут разработки дожигания такого топлива в особых типах реакторов. Понятно что Украина в теперишнем виде такие технологии не потянет, но кто знает - может та же Франция или США в будущем будет брать наше сырье на переработку с условие поставки готовых сборок нам обратно.

У России при долгосрочном планировании проблемы те же, что и Украины - професиональная деградация специалистов-ядерщиков. Как пример посмотрите на космическую отрасль России. У них все идет по нашему сценарию, только медленнее за счет нефтеденег.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:19

  curiousobro написав:..

У России при долгосрочном планировании проблемы те же, что и Украины - професиональная деградация специалистов-ядерщиков. Как пример посмотрите на космическую отрасль России. У них все идет по нашему сценарию, только медленнее за счет нефтеденег.

неудачный пример привели про "соседа корова сдохла" - Росатом суть одна из немногих русских госкорпораций без особых проблем всюду - кэшфлоу, технологии, люди, заделы на будущее - все неплохо. В том числе у русских есть единственный в мире реактор на быстрых нейтронах, для переработки отработанного урана.
Где вы там деградацию увидели - у Навального где-то вычитали? 1е место в мире по стоящимся реакторам, мощности газовых центрифуг свыше 40% от мировых, атомный ледокольный флот, плавучая атомная станция. У русских полно проблем в космосе, авиастроении, кораблестроении, еще где-то, но с освоением "мирного" атома все гут.
А вот нам похвастаться действительно нечем - банально нет длинных денех, единственное развлечение - стремное продление срока службы энергоблоков, да строительство за заемные деньги хранилища ядерных отходов в 100 км от крупнейшей в стране агломерации.
пешите исчо
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:22

curiousobro
может та же Франция или США в будущем будет брать наше сырье на переработку с условие поставки готовых сборок нам обратно.

у них и своих отходов хватит на многие года, зачем им наши?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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