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Додано: Чет 01 лис, 2018 09:59
Re: Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%..
я не ядерщик, но так себе понимаю, что считать цену надо не за "тонну", а за энергоемкость товара. Есть тут на форуме кто не лялякает, а разбирается?
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:04
Re: мера
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:06
Re: кто пишет
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:10
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:17
Может вы еще и назовете эти "спец.острова" для подтверждения своей чуши?
Отработанные ТВЕЛы это не мусор и не отходы, а ценный продукт для хоть и сложной и высокотехнологичной, но переработки с получением различны ядерных материалов в том числе и дальнейшего ядерного топлива.
Вместо писания моет иногда стоит почитать? Сейчас же это просто.
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:30
Неплохо бы раскрыть чем же может обойтись...
Как по мне идея создания хранилища на територии Чернобыльской АЭС - сверхздравая. Там на долгие годы и так зона отчуждения.
К тому же как уже тут высказали - это не мусор, уже идут разработки дожигания такого топлива в особых типах реакторов. Понятно что Украина в теперишнем виде такие технологии не потянет, но кто знает - может та же Франция или США в будущем будет брать наше сырье на переработку с условие поставки готовых сборок нам обратно.
У России при долгосрочном планировании проблемы те же, что и Украины - професиональная деградация специалистов-ядерщиков. Как пример посмотрите на космическую отрасль России. У них все идет по нашему сценарию, только медленнее за счет нефтеденег.
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:19
неудачный пример привели про "соседа корова сдохла" - Росатом суть одна из немногих русских госкорпораций без особых проблем всюду - кэшфлоу, технологии, люди, заделы на будущее - все неплохо. В том числе у русских есть единственный в мире реактор на быстрых нейтронах, для переработки отработанного урана.
Где вы там деградацию увидели - у Навального где-то вычитали? 1е место в мире по стоящимся реакторам, мощности газовых центрифуг свыше 40% от мировых, атомный ледокольный флот, плавучая атомная станция. У русских полно проблем в космосе, авиастроении, кораблестроении, еще где-то, но с освоением "мирного" атома все гут.
А вот нам похвастаться действительно нечем - банально нет длинных денех, единственное развлечение - стремное продление срока службы энергоблоков, да строительство за заемные деньги хранилища ядерных отходов в 100 км от крупнейшей в стране агломерации.
пешите исчо
Додано: Чет 01 лис, 2018 11:22
curiousobro
у них и своих отходов хватит на многие года, зачем им наши?
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