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Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%...
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Додано: Чет 01 лис, 2018 14:51
komp написав:
назовете эти "спец.острова" для подтверждения своей чуши?
Отработанные ТВЕЛы это не мусор и не отходы, а ценный продукт для хоть и сложной и высокотехнологичной, но переработки с получением различны ядерных материалов в том числе и дальнейшего ядерного топлива.
118 островов Французской Полинезии.
проводи испытания и захоранивай отходы
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sal
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Додано: Чет 01 лис, 2018 14:56
sequence написав:
Я не разбираюсь в теме, но есть определенные соображения по обогащению урана в сборке и т.д.
А есть проектная мощьность реактора.
в дизельный двигатель бензин не заливают
да и в бензиновый мерс бенз АИ76 заливать нерекомендуется
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sal
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Додано: Чет 01 лис, 2018 15:40
sal написав:
..да и в бензиновый мерс бенз АИ76 заливать нерекомендуется
вот именно по вашему последнему предложению и есть мысли.. как у бенза отличается калорийность у марок 95 и 76, так и (не все йогурты одинаково полезны) содержание обогащенного урана в сборке могут отличаться. Но я не разбираюсь - а вы то, смотрю, явно все знаете! угадал??
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:25
mikola963 написав: Cler написав:
что касается отработанного топлива, то технологиями его переработки и соответствующим оборудованием сегодня владеет в полной мере всего 3 страны - США, Франция и Россия...
Я бы даже сказал, в полной мере владеет Франция и РФ.
по одним источникам 2 страны, по другим 3, но в любом случае Украина не обладает технологиями и оборудованием по переработке отработанного топлива и максим, что может это хранить отходы, но проблема в том что хранить надо не 10 или 20 лет, сотни и даже тысячи лет...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:17
sequence написав:
У русских полно проблем в космосе, авиастроении, кораблестроении, еще где-то, но с освоением "мирного" атома все гут.
О как концепции меняются. Еще года 4 назад все "гут" было и в космосе и в авиастроении...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:20
Sommer написав:
О как концепции меняются. Еще года 4 назад все "гут" было и в космосе и в авиастроении...
вы о чем, болезный? закусывайте, бо с утра рассольчика не найдете
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sequence
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