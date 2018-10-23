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Україна купила ядерного палива
на $307 мільйонів - 68%...

Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:51

Re: твелы и острова

  komp написав:назовете эти "спец.острова" для подтверждения своей чуши?
Отработанные ТВЕЛы это не мусор и не отходы, а ценный продукт для хоть и сложной и высокотехнологичной, но переработки с получением различны ядерных материалов в том числе и дальнейшего ядерного топлива.

118 островов Французской Полинезии.
проводи испытания и захоранивай отходы
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:56

Re: или нет?

  sequence написав:Я не разбираюсь в теме, но есть определенные соображения по обогащению урана в сборке и т.д.

А есть проектная мощьность реактора.
в дизельный двигатель бензин не заливают
да и в бензиновый мерс бенз АИ76 заливать нерекомендуется
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:40

  sal написав:..да и в бензиновый мерс бенз АИ76 заливать нерекомендуется
вот именно по вашему последнему предложению и есть мысли.. как у бенза отличается калорийность у марок 95 и 76, так и (не все йогурты одинаково полезны) содержание обогащенного урана в сборке могут отличаться. Но я не разбираюсь - а вы то, смотрю, явно все знаете! угадал??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:25

  mikola963 написав:
  Cler написав:что касается отработанного топлива, то технологиями его переработки и соответствующим оборудованием сегодня владеет в полной мере всего 3 страны - США, Франция и Россия...

Я бы даже сказал, в полной мере владеет Франция и РФ.

по одним источникам 2 страны, по другим 3, но в любом случае Украина не обладает технологиями и оборудованием по переработке отработанного топлива и максим, что может это хранить отходы, но проблема в том что хранить надо не 10 или 20 лет, сотни и даже тысячи лет...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:17

  sequence написав:У русских полно проблем в космосе, авиастроении, кораблестроении, еще где-то, но с освоением "мирного" атома все гут.


О как концепции меняются. Еще года 4 назад все "гут" было и в космосе и в авиастроении... :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:20

  Sommer написав:О как концепции меняются. Еще года 4 назад все "гут" было и в космосе и в авиастроении... :mrgreen:

вы о чем, болезный? закусывайте, бо с утра рассольчика не найдете
sequence
 
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