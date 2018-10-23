Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%...

Додано: Чет 01 лис, 2018 23:07

sequence написав: Росатом суть одна из немногих русских госкорпораций без особых проблем всюду - кэшфлоу, технологии, люди, заделы на будущее - все неплохо. В том числе у русских есть единственный в мире реактор на быстрых нейтронах, для переработки отработанного урана. Росатом суть одна из немногих русских госкорпораций без особых проблем всюду - кэшфлоу, технологии, люди, заделы на будущее - все неплохо. В том числе у русских есть единственный в мире реактор на быстрых нейтронах, для переработки отработанного урана.

И зачем Вы обманываете? Индийский PFBR-500, ну или правда вроде закрытый уже французский Phénix. Насчет московитского БН800 - он работает пока не на МОКС- топливе а на обычном. И ничего он не перерабатывает. так планируют сунуть сборку но все бояться.. Кроме того стоимость электроэнергии с реактора типа БН800 почти в полтора раза больше чем с обычного ВВЭР1000 вот тех что есть в Украине. Он не перспективен ибо дорог. Продать его тоже нельзя ибо есть договор по нераспространению ядерных технологий он под него попадает. Кроме того к реактору надо завод продавать по производству МОКС- топлива..а он стоит миллиарды + к нему в добавку прилетят Томагавки)). .Если найдется тот кто купит. А еще как бонус нему нужна река Енисей куда сбрасывать радиоактивные отходы и Ледовитый океан в которые она их несет. Насчет денег -- был в Московии проект реактор БРЕСТ. Так денюх нет и вы держитесь.. проект заморозили.PS Насчет "российского" )) атомного ледокольного флота . Ледоколы "Ямал" - 1989 год постройка СССР, "50 лет Победы" - 1993 год то есть по факту тоже построен в СССР, РФ только провела ходовые испытания и приняла в строй, «Таймыр» - 1989 год СССР, «Вайгач» - 1990 год тоже СССР. «Советский Союз» - 1986 год на разборке. Всен больше ничего нет.. Так что построили сами московиты? НИЧЕГО. Доламывают наследие СССР. Так что и тут они полный ноль.........Нет у них ничего нового от слова ВООБЩЕ. Так совковый наработки и то кривожопые московиты до ума довести не могут.