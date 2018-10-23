118 островов Французской Полинезии.
проводи испытания и захоранивай отходы
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Додано: Чет 01 лис, 2018 14:51
Re: твелы и острова
118 островов Французской Полинезии.
проводи испытания и захоранивай отходы
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:56
Re: или нет?
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:40
вот именно по вашему последнему предложению и есть мысли.. как у бенза отличается калорийность у марок 95 и 76, так и (не все йогурты одинаково полезны) содержание обогащенного урана в сборке могут отличаться. Но я не разбираюсь - а вы то, смотрю, явно все знаете! угадал??
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:25
по одним источникам 2 страны, по другим 3, но в любом случае Украина не обладает технологиями и оборудованием по переработке отработанного топлива и максим, что может это хранить отходы, но проблема в том что хранить надо не 10 или 20 лет, сотни и даже тысячи лет...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:17
О как концепции меняются. Еще года 4 назад все "гут" было и в космосе и в авиастроении...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:20
Додано: Чет 01 лис, 2018 23:07
Re: Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%..
И зачем Вы обманываете? Индийский PFBR-500, ну или правда вроде закрытый уже французский Phénix. Насчет московитского БН800 - он работает пока не на МОКС- топливе а на обычном. И ничего он не перерабатывает. так планируют сунуть сборку но все бояться.. Кроме того стоимость электроэнергии с реактора типа БН800 почти в полтора раза больше чем с обычного ВВЭР1000 вот тех что есть в Украине. Он не перспективен ибо дорог. Продать его тоже нельзя ибо есть договор по нераспространению ядерных технологий он под него попадает. Кроме того к реактору надо завод продавать по производству МОКС- топлива..а он стоит миллиарды + к нему в добавку прилетят Томагавки)). .Если найдется тот кто купит. А еще как бонус нему нужна река Енисей куда сбрасывать радиоактивные отходы и Ледовитый океан в которые она их несет. Насчет денег -- был в Московии проект реактор БРЕСТ. Так денюх нет и вы держитесь.. проект заморозили.
PS Насчет "российского" )) атомного ледокольного флота . Ледоколы "Ямал" - 1989 год постройка СССР, "50 лет Победы" - 1993 год то есть по факту тоже построен в СССР, РФ только провела ходовые испытания и приняла в строй, «Таймыр» - 1989 год СССР, «Вайгач» - 1990 год тоже СССР. «Советский Союз» - 1986 год на разборке. Всен больше ничего нет.. Так что построили сами московиты? НИЧЕГО. Доламывают наследие СССР. Так что и тут они полный ноль.
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Нет у них ничего нового от слова ВООБЩЕ. Так совковый наработки и то кривожопые московиты до ума довести не могут.
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