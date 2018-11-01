Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%...
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komp написав:назовете эти "спец.острова" для подтверждения своей чуши? Отработанные ТВЕЛы это не мусор и не отходы, а ценный продукт для хоть и сложной и высокотехнологичной, но переработки с получением различны ядерных материалов в том числе и дальнейшего ядерного топлива.
118 островов Французской Полинезии. проводи испытания и захоранивай отходы
sal написав:..да и в бензиновый мерс бенз АИ76 заливать нерекомендуется
вот именно по вашему последнему предложению и есть мысли.. как у бенза отличается калорийность у марок 95 и 76, так и (не все йогурты одинаково полезны) содержание обогащенного урана в сборке могут отличаться. Но я не разбираюсь - а вы то, смотрю, явно все знаете! угадал??
Cler написав:что касается отработанного топлива, то технологиями его переработки и соответствующим оборудованием сегодня владеет в полной мере всего 3 страны - США, Франция и Россия...
Я бы даже сказал, в полной мере владеет Франция и РФ.
по одним источникам 2 страны, по другим 3, но в любом случае Украина не обладает технологиями и оборудованием по переработке отработанного топлива и максим, что может это хранить отходы, но проблема в том что хранить надо не 10 или 20 лет, сотни и даже тысячи лет...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
sequence написав:Росатом суть одна из немногих русских госкорпораций без особых проблем всюду - кэшфлоу, технологии, люди, заделы на будущее - все неплохо. В том числе у русских есть единственный в мире реактор на быстрых нейтронах, для переработки отработанного урана.
И зачем Вы обманываете? Индийский PFBR-500, ну или правда вроде закрытый уже французский Phénix. Насчет московитского БН800 - он работает пока не на МОКС- топливе а на обычном. И ничего он не перерабатывает. так планируют сунуть сборку но все бояться.. Кроме того стоимость электроэнергии с реактора типа БН800 почти в полтора раза больше чем с обычного ВВЭР1000 вот тех что есть в Украине. Он не перспективен ибо дорог. Продать его тоже нельзя ибо есть договор по нераспространению ядерных технологий он под него попадает. Кроме того к реактору надо завод продавать по производству МОКС- топлива..а он стоит миллиарды + к нему в добавку прилетят Томагавки)). .Если найдется тот кто купит. А еще как бонус нему нужна река Енисей куда сбрасывать радиоактивные отходы и Ледовитый океан в которые она их несет. Насчет денег -- был в Московии проект реактор БРЕСТ. Так денюх нет и вы держитесь.. проект заморозили. PS Насчет "российского" )) атомного ледокольного флота . Ледоколы "Ямал" - 1989 год постройка СССР, "50 лет Победы" - 1993 год то есть по факту тоже построен в СССР, РФ только провела ходовые испытания и приняла в строй, «Таймыр» - 1989 год СССР, «Вайгач» - 1990 год тоже СССР. «Советский Союз» - 1986 год на разборке. Всен больше ничего нет.. Так что построили сами московиты? НИЧЕГО. Доламывают наследие СССР. Так что и тут они полный ноль. ........ Нет у них ничего нового от слова ВООБЩЕ. Так совковый наработки и то кривожопые московиты до ума довести не могут.
Джон написав:.. И зачем Вы обманываете? Индийский PFBR-500, ну или правда вроде закрытый уже французский Phénix. Насчет московитского БН800 - он работает пока не на МОКС- топливе а на обычном. И ничего он не перерабатывает. так планируют сунуть сборку но все бояться.. Кроме того стоимость электроэнергии с реактора типа БН800 почти в полтора раза больше чем с обычного ВВЭР1000 вот тех что есть в Украине. Он не перспективен ибо дорог. Продать его тоже нельзя ибо есть договор по нераспространению ядерных технологий он под него попадает. Кроме того к реактору надо завод продавать по производству МОКС- топлива..а он стоит миллиарды + к нему в добавку прилетят Томагавки)). .Если найдется тот кто купит. А еще как бонус нему нужна река Енисей куда сбрасывать радиоактивные отходы и Ледовитый океан в которые она их несет. Насчет денег -- был в Московии проект реактор БРЕСТ. Так денюх нет и вы держитесь.. проект заморозили. PS Насчет "российского" )) атомного ледокольного флота . Ледоколы "Ямал" - 1989 год постройка СССР, "50 лет Победы" - 1993 год то есть по факту тоже построен в СССР, РФ только провела ходовые испытания и приняла в строй, «Таймыр» - 1989 год СССР, «Вайгач» - 1990 год тоже СССР. «Советский Союз» - 1986 год на разборке. Всен больше ничего нет.. Так что построили сами московиты? НИЧЕГО. Доламывают наследие СССР. Так что и тут они полный ноль. ........ Нет у них ничего нового от слова ВООБЩЕ. Так совковый наработки и то кривожопые московиты до ума довести не могут.
Насчет индусов - согласен, пропустил. Ну и все. http://www.atomic-energy.ru/news/2018/01/12/82344 МОКС-топливо - это самый перспективный и почти бесконечный источник энергии, пока нет "Токамаков", строительство реакторов к таковым - необходимый задел на будущее, в которое, Джон, "не все могут смотреть", вы так точно. Смысла его продавать нет, пока дорабатывается технология, заводы по производству МОКС все равно придется строить - это лучше, чем строить новые хранилища для отработанного топлива и т.д. Более того, в мире десятки обычных, специально лицензированных реакторов работают на МОКСе. Новые ледоколы русские строят и скоро один, самый большой в мире, сдадут в эксплуатацию и т.д. Атомная промышленность - весьма консервативная отрасль, цена ошибки велика, никто никуда не спешит. Ахинею про Томагавки и "сплавлять по Енисею" попросите комментировать недожурналюгу Бабченко - это его тема. Диагноз в целом - русофобия вам не к лицу, пишите лучше о развалившемся доке, чинившем "Кузю", там есть о чем злорадствовать. Тем более, что в своей-то, украинской атомной энергетике перемог в среднесрочной перспективе не намечается.
Джон написав:Всен больше ничего нет.. Так что построили сами московиты? НИЧЕГО. Доламывают наследие СССР. Так что и тут они полный ноль. ... Нет у них ничего нового от слова ВООБЩЕ. Так совковый наработки и то кривожопые московиты до ума довести не могут.
Комментаторы все. А журналистов, которые пишут о развитии, так просто не встретить. Россиянам может дойдет наконец-то, что работать надо на развитие, тщательнее.
У России при долгосрочном планировании проблемы те же, что и Украины - професиональная деградация специалистов-ядерщиков. Как пример посмотрите на космическую отрасль России. У них все идет по нашему сценарию, только медленнее за счет нефтеденег.
неудачный пример привели про "соседа корова сдохла" - Росатом суть одна из немногих русских госкорпораций без особых проблем всюду - кэшфлоу, технологии, люди, заделы на будущее - все неплохо. В том числе у русских есть единственный в мире реактор на быстрых нейтронах, для переработки отработанного урана. Где вы там деградацию увидели - у Навального где-то вычитали? 1е место в мире по стоящимся реакторам, мощности газовых центрифуг свыше 40% от мировых, атомный ледокольный флот, плавучая атомная станция. У русских полно проблем в космосе, авиастроении, кораблестроении, еще где-то, но с освоением "мирного" атома все гут. А вот нам похвастаться действительно нечем - банально нет длинных денех, единственное развлечение - стремное продление срока службы энергоблоков, да строительство за заемные деньги хранилища ядерных отходов в 100 км от крупнейшей в стране агломерации. пешите исчо
Это правда - у меня племянник, инженер-электрик, устроился в Нижегородский Атомпроект. Оклад (начальный) 57 тыс. + премии. Но работать приходится все субботы. Командировки от Бангладеш до Венгрии.