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Приватбанк змінив збиток на багатомільярдний прибуток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:42
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані звітності банку.
Дивися повний текст Приватбанк змінив збиток на багатомільярдний прибуток
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:42
ну вот теперь можно и приватизировать.
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