|
|
|
Приватбанк змінив збиток на багатомільярдний прибуток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:42
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані звітності банку.
Дивися повний текст Приватбанк змінив збиток на багатомільярдний прибуток
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85353
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 31 жов, 2018 14:42
ну вот теперь можно и приватизировать.
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2095
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 4865 раз.
- Подякували: 449 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:09
Интересно у кого силенок хватит купить такую "громадину"
-
Jax
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 22.12.11
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:15
Jax написав:
у кого силенок хватит купить такую "громадину"
Порошенко, Тигипко. Ахметов?..
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3081
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 495 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:17
sal написав: Jax написав:
у кого силенок хватит купить такую "громадину"
Порошенко, Тигипко. Ахметов?..
Порошенко даже не миллиардер. Ахметову нафиг не надо, теперь уже в банках не намутишь, как раньше, реформі все-таки прошли. У комсомольца Тигипко тоже денег не хватит.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 963
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:30
locustsucol написав: sal написав: Jax написав:
у кого силенок хватит купить такую "громадину"
Порошенко, Тигипко. Ахметов?..
Порошенко даже не миллиардер. Ахметову нафиг не надо, теперь уже в банках не намутишь, как раньше, реформі все-таки прошли. У комсомольца Тигипко тоже денег не хватит.
Остается беня и компания.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6278
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|