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Приватбанк змінив збиток на
багатомільярдний прибуток

Приватбанк змінив збиток на багатомільярдний прибуток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:42

Приватбанк змінив збиток на багатомільярдний прибуток

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані звітності банку.

Дивися повний текст Приватбанк змінив збиток на багатомільярдний прибуток.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:42

ну вот теперь можно и приватизировать.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:09

Интересно у кого силенок хватит купить такую "громадину"
Jax
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:15

Re: полная кузня

  Jax написав:у кого силенок хватит купить такую "громадину"

Порошенко, Тигипко. Ахметов?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:17

  sal написав:
  Jax написав:у кого силенок хватит купить такую "громадину"

Порошенко, Тигипко. Ахметов?..

Порошенко даже не миллиардер. Ахметову нафиг не надо, теперь уже в банках не намутишь, как раньше, реформі все-таки прошли. У комсомольца Тигипко тоже денег не хватит.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:30

  locustsucol написав:
  sal написав:
  Jax написав:у кого силенок хватит купить такую "громадину"

Порошенко, Тигипко. Ахметов?..

Порошенко даже не миллиардер. Ахметову нафиг не надо, теперь уже в банках не намутишь, как раньше, реформі все-таки прошли. У комсомольца Тигипко тоже денег не хватит.


Остается беня и компания. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:55

Та Беню и ко, тоже изрядно потрепали и тоже думаю уже не потянет
Jax
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 07:52

Товарищ Коломойский найдет бабки если захочет, другой вопрос захочет или нет после предыдущей оказии с ПБ.
alex_dvornichenko
 
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