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Приватбанк змінив збиток на
багатомільярдний прибуток

Приватбанк змінив збиток на багатомільярдний прибуток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:12

Re: ПТ.А..

  locustsucol написав:Ахметову нафиг не надо, теперь уже в банках не намутишь, как раньше, реформі все-таки прошли. У комсомольца Тигипко тоже

Все-то вы знаете. но не миллиардер
sal
 
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