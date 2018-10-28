|
|
Приватбанк змінив збиток на багатомільярдний прибуток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:12
locustsucol написав:
Ахметову нафиг не надо, теперь уже в банках не намутишь, как раньше, реформі все-таки прошли. У комсомольца Тигипко тоже
Все-то вы знаете. но не миллиардер
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3089
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему