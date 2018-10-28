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Приватбанк змінив збиток на багатомільярдний прибуток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:12
locustsucol написав:
Ахметову нафиг не надо, теперь уже в банках не намутишь, как раньше, реформі все-таки прошли. У комсомольца Тигипко тоже
Все-то вы знаете. но не миллиардер
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sal
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:55
locustsucol
У комсомольца Тигипко тоже денег не хватит.
Ему отдолжит
Порошенко даже не миллиардер
.
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Molchyn
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:59
sal
Все-то вы знаете
locustsucol надо верить. Он по этим вопросам в теме. Владеет инсайдом
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Molchyn
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:16
а если так: Государство дает возможность каждому гражданину купить акций Привата? Будут покупать?
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:19
А если еще и управление передать в слепой траст, как у нашего президента? Даже такой скряга как я наверно купил бы акций
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Molchyn
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