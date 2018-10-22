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50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:22
Пропонуємо до обговорення:
Такі дані озвучили в центрі комунального сервісу (ЦКС) Києва.
Дивися повний текст 50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг гарячого водопостачання
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Додано: Сер 31 жов, 2018 15:22
"непродолжительных перебоев"..-улыбнуло
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Moimir
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Додано: Сер 31 жов, 2018 15:32
Moimir написав:
"непродолжительных перебоев"..-улыбнуло
Это стеб такой. Разве можно считать 4-5 месяцев продолжительными, особенно людям с маленькими детьми.
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LOKY
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