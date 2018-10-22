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50 тисяч квартир повністю
відмовилися від послуг...

50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:22

50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані озвучили в центрі комунального сервісу (ЦКС) Києва.

Дивися повний текст 50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг гарячого водопостачання.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:22

"непродолжительных перебоев"..-улыбнуло
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:32

  Moimir написав:"непродолжительных перебоев"..-улыбнуло

Это стеб такой. Разве можно считать 4-5 месяцев продолжительными, особенно людям с маленькими детьми.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:52

непродолжительному перебою с горячим водоснабжением на Подоле завтра будет ровно 7 месяцев...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:57

Когда ощутимо подорожает киловатт наступит эпоха дровяных титанов, а все бойлеры пойдут в лом.
Для нищебродов будет два варианта: Днепр или влажные салфетки.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:04

Этим больше повезло , их и бойлеры не спасают
https://www.unian.net/society/10319112- ... um=desktop
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:08

  tigr-uu написав:Этим больше повезло , их и бойлеры не спасают
https://www.unian.net/society/10319112- ... um=desktop

Украина - это Европа?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:13

Re: 50 тисяч не предел

Чем больше бойлеров - тем дороже централизованая подача горячей воды. Так же и с отоплением.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:18

Скоро вылезет проблема с электроэнергией. Проводку ведь тоже никто не менял, а нагрузка резко возрастет.
evs-igor
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