Такі дані озвучили в центрі комунального сервісу (ЦКС) Києва.
Дивися повний текст 50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг гарячого водопостачання.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 15:22
50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг гарячого водопостачання.
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:32
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:52
непродолжительному перебою с горячим водоснабжением на Подоле завтра будет ровно 7 месяцев...
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:57
Когда ощутимо подорожает киловатт наступит эпоха дровяных титанов, а все бойлеры пойдут в лом.
Для нищебродов будет два варианта: Днепр или влажные салфетки.
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:04
Этим больше повезло , их и бойлеры не спасают
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:08
Украина - это Европа?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:13
Re: 50 тисяч не предел
Чем больше бойлеров - тем дороже централизованая подача горячей воды. Так же и с отоплением.
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:18
Скоро вылезет проблема с электроэнергией. Проводку ведь тоже никто не менял, а нагрузка резко возрастет.
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