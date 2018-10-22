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50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...
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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:55
sal написав:
Чем больше бойлеров - тем дороже централизованая подача горячей воды. Так же и с отоплением.
спорное утверждение без привязки к конкретным условиям...
чем больше бойлеров, тем больше потребление электроэнергии, основная масса которой в Киеве вырабатывается на ТЭЦ для которых тепло является побочным продуктом (примерно 2 кВт*ч тепла на 1 кВт*ч электроэнергии) и в стране с нормальной экономикой это должно было бы привести к снижению стоимости тепла, но не в Украине...
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Cler
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:11
Cler написав:
больше потребление электроэнергии, основная масса которой в Киеве вырабатывается на ТЭЦ для которых тепло является побочным продуктом (примерно 2 кВт*ч тепла на 1 кВт*ч электроэнергии) и в стране с нормальной экономикой это должно было бы привести к снижению стоимости тепла, но не в Украине.
Ок. Будет больше абонплата за обслуживание труб. побочный продукт нужно же подавать к конечному потребителю.
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sal
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:19
sal написав: Cler написав:
больше потребление электроэнергии, основная масса которой в Киеве вырабатывается на ТЭЦ для которых тепло является побочным продуктом (примерно 2 кВт*ч тепла на 1 кВт*ч электроэнергии) и в стране с нормальной экономикой это должно было бы привести к снижению стоимости тепла, но не в Украине.
Ок. Будет больше абонплата за обслуживание труб. побочный продукт нужно же подавать к конечному потребителю.
абонплаты за обслуживания труб отдельно пока нет. в тарифе есть около 6% на транспортировку тепла + 2% текущие ремонты + 2% капитальные ремонты, что вполне перекрывается снижением стоимости дополнительного дарового тепла при увеличении производства электроэнергии...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:41
sal написав:
Ок. Будет больше абонплата за обслуживание труб. побочный продукт нужно же подавать к конечному потребителю.
Вот интересно, почему никто не додумается ввести абонплату на продукты? Ведь их тоже доставляют по торговым сетям. Вот где бабла подняли бы, ой тупые...
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tigr-uu
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:45
Cler написав: sal написав:
Чем больше бойлеров - тем дороже централизованая подача горячей воды. Так же и с отоплением.
спорное утверждение без привязки к конкретным условиям...
Дороже "в общем", а не по "себестоимости". Если у человека есть деньги на бойлер -- он (скорее всего) и на оплату ГВП их находил. А кто остается? -- пенсионеры на субсидии и "обычные" неплатильщики.
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_hunter
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Додано: Сер 31 жов, 2018 18:34
Cler написав:
непродолжительному перебою с горячим водоснабжением на Подоле завтра будет ровно 7 месяцев...
Интересно, после регистрации болера счета за газ увеличиваются на период отсутствия горячего водоснабжения?
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Кузя
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