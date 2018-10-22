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50 тисяч квартир повністю
відмовилися від послуг...

50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:55

  sal написав:Чем больше бойлеров - тем дороже централизованая подача горячей воды. Так же и с отоплением.

спорное утверждение без привязки к конкретным условиям...

чем больше бойлеров, тем больше потребление электроэнергии, основная масса которой в Киеве вырабатывается на ТЭЦ для которых тепло является побочным продуктом (примерно 2 кВт*ч тепла на 1 кВт*ч электроэнергии) и в стране с нормальной экономикой это должно было бы привести к снижению стоимости тепла, но не в Украине...
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Cler
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:11

Re: нормальная экономика?..

  Cler написав:больше потребление электроэнергии, основная масса которой в Киеве вырабатывается на ТЭЦ для которых тепло является побочным продуктом (примерно 2 кВт*ч тепла на 1 кВт*ч электроэнергии) и в стране с нормальной экономикой это должно было бы привести к снижению стоимости тепла, но не в Украине.

Ок. Будет больше абонплата за обслуживание труб. побочный продукт нужно же подавать к конечному потребителю.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:19

  sal написав:
  Cler написав:больше потребление электроэнергии, основная масса которой в Киеве вырабатывается на ТЭЦ для которых тепло является побочным продуктом (примерно 2 кВт*ч тепла на 1 кВт*ч электроэнергии) и в стране с нормальной экономикой это должно было бы привести к снижению стоимости тепла, но не в Украине.

Ок. Будет больше абонплата за обслуживание труб. побочный продукт нужно же подавать к конечному потребителю.

абонплаты за обслуживания труб отдельно пока нет. в тарифе есть около 6% на транспортировку тепла + 2% текущие ремонты + 2% капитальные ремонты, что вполне перекрывается снижением стоимости дополнительного дарового тепла при увеличении производства электроэнергии...
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Cler
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:41

Re: 50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...

  sal написав:Ок. Будет больше абонплата за обслуживание труб. побочный продукт нужно же подавать к конечному потребителю.

Вот интересно, почему никто не додумается ввести абонплату на продукты? Ведь их тоже доставляют по торговым сетям. Вот где бабла подняли бы, ой тупые...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:45

  Cler написав:
  sal написав:Чем больше бойлеров - тем дороже централизованая подача горячей воды. Так же и с отоплением.

спорное утверждение без привязки к конкретным условиям...

Дороже "в общем", а не по "себестоимости". Если у человека есть деньги на бойлер -- он (скорее всего) и на оплату ГВП их находил. А кто остается? -- пенсионеры на субсидии и "обычные" неплатильщики.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:34

  Cler написав:непродолжительному перебою с горячим водоснабжением на Подоле завтра будет ровно 7 месяцев...


Интересно, после регистрации болера счета за газ увеличиваются на период отсутствия горячего водоснабжения?
Кузя
 
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