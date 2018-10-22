50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...

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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:55
sal написав:
Чем больше бойлеров - тем дороже централизованая подача горячей воды. Так же и с отоплением.
спорное утверждение без привязки к конкретным условиям...
чем больше бойлеров, тем больше потребление электроэнергии, основная масса которой в Киеве вырабатывается на ТЭЦ для которых тепло является побочным продуктом (примерно 2 кВт*ч тепла на 1 кВт*ч электроэнергии) и в стране с нормальной экономикой это должно было бы привести к снижению стоимости тепла, но не в Украине...
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Cler
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:11
Cler написав:
больше потребление электроэнергии, основная масса которой в Киеве вырабатывается на ТЭЦ для которых тепло является побочным продуктом (примерно 2 кВт*ч тепла на 1 кВт*ч электроэнергии) и в стране с нормальной экономикой это должно было бы привести к снижению стоимости тепла, но не в Украине.
Ок. Будет больше абонплата за обслуживание труб. побочный продукт нужно же подавать к конечному потребителю.
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sal
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:19
sal написав: Cler написав:
больше потребление электроэнергии, основная масса которой в Киеве вырабатывается на ТЭЦ для которых тепло является побочным продуктом (примерно 2 кВт*ч тепла на 1 кВт*ч электроэнергии) и в стране с нормальной экономикой это должно было бы привести к снижению стоимости тепла, но не в Украине.
Ок. Будет больше абонплата за обслуживание труб. побочный продукт нужно же подавать к конечному потребителю.
абонплаты за обслуживания труб отдельно пока нет. в тарифе есть около 6% на транспортировку тепла + 2% текущие ремонты + 2% капитальные ремонты, что вполне перекрывается снижением стоимости дополнительного дарового тепла при увеличении производства электроэнергии...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:41
sal написав:
Ок. Будет больше абонплата за обслуживание труб. побочный продукт нужно же подавать к конечному потребителю.
Вот интересно, почему никто не додумается ввести абонплату на продукты? Ведь их тоже доставляют по торговым сетям. Вот где бабла подняли бы, ой тупые...
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tigr-uu
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:45
Cler написав: sal написав:
Чем больше бойлеров - тем дороже централизованая подача горячей воды. Так же и с отоплением.
спорное утверждение без привязки к конкретным условиям...
Дороже "в общем", а не по "себестоимости". Если у человека есть деньги на бойлер -- он (скорее всего) и на оплату ГВП их находил. А кто остается? -- пенсионеры на субсидии и "обычные" неплатильщики.
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_hunter
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Додано: Сер 31 жов, 2018 18:34
Cler написав:
непродолжительному перебою с горячим водоснабжением на Подоле завтра будет ровно 7 месяцев...
Интересно, после регистрации болера счета за газ увеличиваются на период отсутствия горячего водоснабжения?
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Кузя
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:33
Бойлеры надо выпускать в форме мальчика, писяющего кипятком
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cisukr
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:46
Кузя написав: Cler написав:
непродолжительному перебою с горячим водоснабжением на Подоле завтра будет ровно 7 месяцев...
Интересно, после регистрации болера счета за газ увеличиваются на период отсутствия горячего водоснабжения?
если у вас нет газового счётчика, то вам насчитают дополнительную оплату за газ независимо от того пользовались вы бойлером или нет...
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Cler
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Додано: Сер 31 жов, 2018 22:19
tigr-uu написав: sal написав:
Ок. Будет больше абонплата за обслуживание труб. побочный продукт нужно же подавать к конечному потребителю.
Вот интересно, почему никто не додумается ввести абонплату на продукты? Ведь их тоже доставляют по торговым сетям. Вот где бабла подняли бы, ой тупые...
Почему не придумали? Всё придумали - транспортный налог же.
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darkangel
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