50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:58
darkangel, транспортный налог входит в стоимость продуктов. А tigr-uu имеет в виду абонплату за посещение магазина - купили или не купили, а денежку заплати.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Сер 31 жов, 2018 23:00
Додано: Чет 01 лис, 2018 07:55
Тогда не понятно зачем это "Станом на жовтень 2018 року 160 тисяч власників особових рахунків надали інформацію про наявність в їхніх квартирах водонагрівачів."?
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