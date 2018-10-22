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50 тисяч квартир повністю
відмовилися від послуг...

50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:58

darkangel, транспортный налог входит в стоимость продуктов. А tigr-uu имеет в виду абонплату за посещение магазина - купили или не купили, а денежку заплати.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 23:00

  Cler написав:
  cisukr написав:Бойлеры надо выпускать в форме мальчика, писяющего кипятком

писающие мальчики - это приоритет Брюсселя... :mrgreen:

Тогда пусть это будут евробойлеры
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 07:55

  Cler написав:
  Кузя написав:Интересно, после регистрации болера счета за газ увеличиваются на период отсутствия горячего водоснабжения?

если у вас нет газового счётчика, то вам насчитают дополнительную оплату за газ независимо от того пользовались вы бойлером или нет...


Тогда не понятно зачем это "Станом на жовтень 2018 року 160 тисяч власників особових рахунків надали інформацію про наявність в їхніх квартирах водонагрівачів."?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 08:58

Re: индивидуальный подход

  tigr-uu написав:никто не додумается ввести абонплату на продукты? Ведь их тоже доставляют по торговым сетям. Вот где бабла подняли бы, ой тупые.

Ездите на Таврии. В современных авто все теже основные узлы и принципы работы.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:49

  Кузя написав:
  Cler написав:
  Кузя написав:Интересно, после регистрации болера счета за газ увеличиваются на период отсутствия горячего водоснабжения?

если у вас нет газового счётчика, то вам насчитают дополнительную оплату за газ независимо от того пользовались вы бойлером или нет...


Тогда не понятно зачем это "Станом на жовтень 2018 року 160 тисяч власників особових рахунків надали інформацію про наявність в їхніх квартирах водонагрівачів."?

Вы перенедопоняли. Это "подание" выглядит как единственная "галка" в анкете то ли на регистрацию нового счетчика воды то ли еще в какой бумаге. Если кто-то по недоразумению эту галку поставил -- оп-па -- новое "подання".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:55

  sal написав:
  tigr-uu написав:никто не додумается ввести абонплату на продукты? Ведь их тоже доставляют по торговым сетям. Вот где бабла подняли бы, ой тупые.

Ездите на Таврии. В современных авто все теже основные узлы и принципы работы.

Это вы о чем, к чему и куда. Мой мозг не воспринимает космические перлы :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:05

  _hunter написав:
  Кузя написав:
  Cler написав:если у вас нет газового счётчика, то вам насчитают дополнительную оплату за газ независимо от того пользовались вы бойлером или нет...


Тогда не понятно зачем это "Станом на жовтень 2018 року 160 тисяч власників особових рахунків надали інформацію про наявність в їхніх квартирах водонагрівачів."?

Вы перенедопоняли. Это "подание" выглядит как единственная "галка" в анкете то ли на регистрацию нового счетчика воды то ли еще в какой бумаге. Если кто-то по недоразумению эту галку поставил -- оп-па -- новое "подання".


Так вот мне и не понятно откуда эта цифра - 160 тысяч? Кто, где и зачем собирает эти данные (лично меня никто и никогда не спрашивал о наличии болера)? И самое главное, что меняется в оплате за ЖКХ для владельцев квартир с болером?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 11:49

Re: кто, где

  Кузя написав:лично меня никто и никогда не спрашивал о наличии болера)? И самое главное, что меняется в оплате за ЖКХ для владельцев квартир с болером?

В личном кабинете при подаче показаний счетчиков можно поставить галочку о наличии бойлера. Данные собираются/сохраняются автоматически.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:21

Re: 50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...

А если введут абонплату, я тоже откажусь.
Так что посмотрите на Укртелеком и думайте, если есть чем думать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:24

Re: 50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...

  Cler написав:чем больше бойлеров, тем больше потребление электроэнергии, основная масса которой в Киеве вырабатывается на ТЭЦ для которых тепло является побочным продуктом (примерно 2 кВт*ч тепла на 1 кВт*ч электроэнергии) и в стране с нормальной экономикой это должно было бы привести к снижению стоимости тепла, но не в Украине...


Энергия ТЭЦ ощутимо дороже энергии АЭС и используется по большей части для маневренности. Украинские ТЭЦ вырабатывают порядка 8% всей электроэнергии страны, АЭС - почти 60%.
galex
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