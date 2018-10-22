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50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:25
Cler написав:
Украина - это Европа?...
Нет. Ее заднее место.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:28
tigr-uu написав: sal написав:
Ок. Будет больше абонплата за обслуживание труб. побочный продукт нужно же подавать к конечному потребителю.
Вот интересно, почему никто не додумается ввести абонплату на продукты? Ведь их тоже доставляют по торговым сетям. Вот где бабла подняли бы, ой тупые...
Есть абонплата на товар. Эпицентр тому пример. Хочешь поставлять туда товар? Плати деньги.
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p_a_l
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