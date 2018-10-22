RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
50 тисяч квартир повністю
відмовилися від послуг...

50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:25

  Cler написав:
  tigr-uu написав:Этим больше повезло , их и бойлеры не спасают
https://www.unian.net/society/10319112- ... um=desktop

Украина - это Европа?...

Нет. Ее заднее место.
p_a_l
 
Повідомлень: 1427
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:28

  tigr-uu написав:
  sal написав:Ок. Будет больше абонплата за обслуживание труб. побочный продукт нужно же подавать к конечному потребителю.

Вот интересно, почему никто не додумается ввести абонплату на продукты? Ведь их тоже доставляют по торговым сетям. Вот где бабла подняли бы, ой тупые...

Есть абонплата на товар. Эпицентр тому пример. Хочешь поставлять туда товар? Плати деньги.
p_a_l
 
Повідомлень: 1427
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l, tollyn і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зростають продажі квартир
R2 » Чет 01 лис, 2018 10:57
4 74
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 12:44
Rainbow
У Шотландії до 2021 року запустять рейси на повністю...
R2 » Пон 22 жов, 2018 08:38
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 08:39
p_a_l
Військовим піднімуть мінімальну зарплату до 10 тисяч -...
R2 » П'ят 19 жов, 2018 08:20
2 75
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 11:22
dimasid2505

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.