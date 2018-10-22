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50 тисяч квартир повністю
відмовилися від послуг...

50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:25

  Cler написав:
  tigr-uu написав:Этим больше повезло , их и бойлеры не спасают
https://www.unian.net/society/10319112- ... um=desktop

Украина - это Европа?...

Нет. Ее заднее место.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:28

  tigr-uu написав:
  sal написав:Ок. Будет больше абонплата за обслуживание труб. побочный продукт нужно же подавать к конечному потребителю.

Вот интересно, почему никто не додумается ввести абонплату на продукты? Ведь их тоже доставляют по торговым сетям. Вот где бабла подняли бы, ой тупые...

Есть абонплата на товар. Эпицентр тому пример. Хочешь поставлять туда товар? Плати деньги.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:35

  Кузя написав:
  Cler написав:
  Кузя написав:Интересно, после регистрации болера счета за газ увеличиваются на период отсутствия горячего водоснабжения?

если у вас нет газового счётчика, то вам насчитают дополнительную оплату за газ независимо от того пользовались вы бойлером или нет...


Тогда не понятно зачем это "Станом на жовтень 2018 року 160 тисяч власників особових рахунків надали інформацію про наявність в їхніх квартирах водонагрівачів."?

Мой батя пользуется бойлером давно, и вообще не пользуется от стояка. На счетчике по нулям. Показания не вносил. Пришли счета на оплату того что не потреблял. Даже если не пользуешься горячей водой, но все равно показания каждый месяц вносить обязательно. Иначе потом придется доказывать что ты не гусь, отстояв громадную очередь.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:39

  Кузя написав:Так вот мне и не понятно откуда эта цифра - 160 тысяч? Кто, где и зачем собирает эти данные (лично меня никто и никогда не спрашивал о наличии болера)? И самое главное, что меняется в оплате за ЖКХ для владельцев квартир с болером?

Еще раз: "кто" и "где" -- я писал. Зачем -- это не на этом форуме спрашивать нужно. И о "самое главное": _сейчас_ -- ничего не меняется.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:44

  p_a_l написав:Мой батя пользуется бойлером давно, и вообще не пользуется от стояка. На счетчике по нулям. Показания не вносил. Пришли счета на оплату того что не потреблял. Даже если не пользуешься горячей водой, но все равно показания каждый месяц вносить обязательно. Иначе потом придется доказывать что ты не гусь, отстояв громадную очередь.

Опять кто-то что-то перенедопонял: показания вносить обязательно -- про это на платежке пишут. Но вносить их можно чуть реже -- раз в 5, вроде.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:53

  warlamp написав:Когда ощутимо подорожает киловатт наступит эпоха дровяных титанов, а все бойлеры пойдут в лом.
Для нищебродов будет два варианта: Днепр или влажные салфетки.


у нас цена электроэнергии соизмерима с европейской, поэтому ощутимо киловатт вряд ли подорожает.
по поводу боязни насчет проводки - не стоит забывать что раньше все юзали лампы накаливания. у меня после замены на led и нового холодильника упало месячное потребление где-то в 2 раза.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:16

galex
Проблема в том, что бойлеры вечером включаются в одно пиковое время, т.е. с 20 и до 23, а среднестатистический бойлер это нагрузка от 1,5 до 2,5 кВт*ч
Есть более продвинутые - используют 2-х зонные счетчики и греют под утро, а вечером просто догревают немного, но таких потребителей критически мало...

Скажем, подьезд, на 9 этажей, с 36 квартир получаем, если в 30 квартирах включатся только бойлеры это уже будет 45-75 кВт*ч или 195-330А, а теперь посчитайте сечение подводящих кабелей в подьезде на такой ток.
Даже если разделить по трем фазам, все-равно цифры получаются не маленькие, и это для 30-50 летнего алюминия...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 01 лис, 2018 14:40, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:39

Re: ямщики / реформаторы

  galex написав:насчет проводки - не стоит забывать что раньше все юзали лампы накаливания. у меня после замены на led и нового холодильника упало месячное потребление где-то в 2 раза.

Проверить данную (интересную) теорию сможем боем (мы на этом пути).
А потом, если что): Эй, ямщик, поворачивай к черту, Это не наш лес, а чей-то чужой.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:46

Re: 50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...

Кто из собственников готов сброситься подьездом на замену проводки?
Это около 2000-3000 грн, но собрать это нереально от слова вообще.
_Mykola_
 
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  #<1234
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