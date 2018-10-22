50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...

Додано: Чет 01 лис, 2018 14:16

galex

Проблема в том, что бойлеры вечером включаются в одно пиковое время, т.е. с 20 и до 23, а среднестатистический бойлер это нагрузка от 1,5 до 2,5 кВт*ч

Есть более продвинутые - используют 2-х зонные счетчики и греют под утро, а вечером просто догревают немного, но таких потребителей критически мало...



Скажем, подьезд, на 9 этажей, с 36 квартир получаем, если в 30 квартирах включатся только бойлеры это уже будет 45-75 кВт*ч или 195-330А, а теперь посчитайте сечение подводящих кабелей в подьезде на такой ток.

Даже если разделить по трем фазам, все-равно цифры получаются не маленькие, и это для 30-50 летнего алюминия...