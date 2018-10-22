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50 тисяч квартир повністю
відмовилися від послуг...

50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:53

Re: 50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...

  _Mykola_ написав:Кто из собственников готов сброситься подьездом на замену проводки?
Это около 2000-3000 грн, но собрать это нереально от слова вообще.

Проблема не только в этом..Тут посидят пару вечеров без света начнут репу чесать. Проблема в трансформаторах. На каждый дом выделена определенная мощность. По простому если трансформатор имеет 100кВт а на дом надо 10кВт то можно подключить 10 домов по 10кВт. В совке строили с запасом и на такой трансформатор вешали 5-7 домов и был запас. Если этот лимит по мощности вычерпали, например построили новобудову и подключили, то сколько в доме не меняй проводку больше 10кВт ты не получишь. А менять за свой счет трансформатор.. это сотни тысяч гривен + достанется он за ВАШИ деньги облэнерго.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:08

Re: не только в этом

  Джон написав:Тут посидят пару вечеров без света начнут репу чесать. Проблема в трансформаторах. На каждый дом выделена определенная мощность.

Репы чесать - это перекрывать дороги. а что еще можно?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:13

  sal написав:
  Джон написав:Тут посидят пару вечеров без света начнут репу чесать. Проблема в трансформаторах. На каждый дом выделена определенная мощность.

Репы чесать - это перекрывать дороги. а что еще можно?..

А с каких делОв перекрывать дороги? Автомобилисты тут при чем и должны страдать?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:19

Re: дороги

  vetka написав:с каких делОв перекрывать дороги? Автомобилисты тут при чем и должны страдать

Для подключения домов Войцеховского перекрывалась не маленькая дорога-улица в Киеве.
скажите, при чем Кличко?
sal
 
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