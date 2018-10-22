50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_Mykola_ написав:Кто из собственников готов сброситься подьездом на замену проводки? Это около 2000-3000 грн, но собрать это нереально от слова вообще.
Проблема не только в этом..Тут посидят пару вечеров без света начнут репу чесать. Проблема в трансформаторах. На каждый дом выделена определенная мощность. По простому если трансформатор имеет 100кВт а на дом надо 10кВт то можно подключить 10 домов по 10кВт. В совке строили с запасом и на такой трансформатор вешали 5-7 домов и был запас. Если этот лимит по мощности вычерпали, например построили новобудову и подключили, то сколько в доме не меняй проводку больше 10кВт ты не получишь. А менять за свой счет трансформатор.. это сотни тысяч гривен + достанется он за ВАШИ деньги облэнерго.
_Mykola_ написав:Кто из собственников готов сброситься подьездом на замену проводки? Это около 2000-3000 грн, но собрать это нереально от слова вообще.
Проблема не только в этом..Тут посидят пару вечеров без света начнут репу чесать. Проблема в трансформаторах. На каждый дом выделена определенная мощность. По простому если трансформатор имеет 100кВт а на дом надо 10кВт то можно подключить 10 домов по 10кВт. В совке строили с запасом и на такой трансформатор вешали 5-7 домов и был запас. Если этот лимит по мощности вычерпали, например построили новобудову и подключили, то сколько в доме не меняй проводку больше 10кВт ты не получишь. А менять за свой счет трансформатор.. это сотни тысяч гривен + достанется он за ВАШИ деньги облэнерго.
Трансформаторы потихоньку меняются, новобудовы как правило получают ТУ на подключения и увеличивают мощность трансформаторов.
Сотни тысяч, если разбивать на все квартиры, получается не такая уж и неподьемная сумма, но это если делить на всех.
Так же и с комплексным утеплением, которое отбивается за три-пять сезонов, но собрать на него деньги тоже нереально.