50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...
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_Mykola_ написав:Кто из собственников готов сброситься подьездом на замену проводки? Это около 2000-3000 грн, но собрать это нереально от слова вообще.
Проблема не только в этом..Тут посидят пару вечеров без света начнут репу чесать. Проблема в трансформаторах. На каждый дом выделена определенная мощность. По простому если трансформатор имеет 100кВт а на дом надо 10кВт то можно подключить 10 домов по 10кВт. В совке строили с запасом и на такой трансформатор вешали 5-7 домов и был запас. Если этот лимит по мощности вычерпали, например построили новобудову и подключили, то сколько в доме не меняй проводку больше 10кВт ты не получишь. А менять за свой счет трансформатор.. это сотни тысяч гривен + достанется он за ВАШИ деньги облэнерго.
_Mykola_ написав:Кто из собственников готов сброситься подьездом на замену проводки? Это около 2000-3000 грн, но собрать это нереально от слова вообще.
Проблема не только в этом..Тут посидят пару вечеров без света начнут репу чесать. Проблема в трансформаторах. На каждый дом выделена определенная мощность. По простому если трансформатор имеет 100кВт а на дом надо 10кВт то можно подключить 10 домов по 10кВт. В совке строили с запасом и на такой трансформатор вешали 5-7 домов и был запас. Если этот лимит по мощности вычерпали, например построили новобудову и подключили, то сколько в доме не меняй проводку больше 10кВт ты не получишь. А менять за свой счет трансформатор.. это сотни тысяч гривен + достанется он за ВАШИ деньги облэнерго.
Трансформаторы потихоньку меняются, новобудовы как правило получают ТУ на подключения и увеличивают мощность трансформаторов.
Сотни тысяч, если разбивать на все квартиры, получается не такая уж и неподьемная сумма, но это если делить на всех.
Так же и с комплексным утеплением, которое отбивается за три-пять сезонов, но собрать на него деньги тоже нереально.
galex написав:насчет проводки - не стоит забывать что раньше все юзали лампы накаливания. у меня после замены на led и нового холодильника упало месячное потребление где-то в 2 раза.
Проверить данную (интересную) теорию сможем боем (мы на этом пути). А потом, если что): Эй, ямщик, поворачивай к черту, Это не наш лес, а чей-то чужой.
Можете даже не проверять - это чистая ерунда. Не обращайте внимания на "информацию" от штатных пропагандистов.
При реальном потреблении нормальной семьёй (бойлер, холодильник, стиралка, пылесос, утюг, фен, СВЧ, компьютеры, аудиосистемы, зарядки мобильных гаджетов, прочее, - и это даже без эл/чайника и эл/плиты!) экономия за счёт замены лампочек выливается примерно в 5-7% от месячного потребления, то есть в пределах стандартных колебаний от месяца к месяцу. Я, собственно, заменил их потому, что мне цветовая температура больше нравится.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.