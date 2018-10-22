50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...
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_Mykola_ написав:Кто из собственников готов сброситься подьездом на замену проводки? Это около 2000-3000 грн, но собрать это нереально от слова вообще.
Проблема не только в этом..Тут посидят пару вечеров без света начнут репу чесать. Проблема в трансформаторах. На каждый дом выделена определенная мощность. По простому если трансформатор имеет 100кВт а на дом надо 10кВт то можно подключить 10 домов по 10кВт. В совке строили с запасом и на такой трансформатор вешали 5-7 домов и был запас. Если этот лимит по мощности вычерпали, например построили новобудову и подключили, то сколько в доме не меняй проводку больше 10кВт ты не получишь. А менять за свой счет трансформатор.. это сотни тысяч гривен + достанется он за ВАШИ деньги облэнерго.
_Mykola_ написав:Кто из собственников готов сброситься подьездом на замену проводки? Это около 2000-3000 грн, но собрать это нереально от слова вообще.
Проблема не только в этом..Тут посидят пару вечеров без света начнут репу чесать. Проблема в трансформаторах. На каждый дом выделена определенная мощность. По простому если трансформатор имеет 100кВт а на дом надо 10кВт то можно подключить 10 домов по 10кВт. В совке строили с запасом и на такой трансформатор вешали 5-7 домов и был запас. Если этот лимит по мощности вычерпали, например построили новобудову и подключили, то сколько в доме не меняй проводку больше 10кВт ты не получишь. А менять за свой счет трансформатор.. это сотни тысяч гривен + достанется он за ВАШИ деньги облэнерго.
Трансформаторы потихоньку меняются, новобудовы как правило получают ТУ на подключения и увеличивают мощность трансформаторов.
Сотни тысяч, если разбивать на все квартиры, получается не такая уж и неподьемная сумма, но это если делить на всех.
Так же и с комплексным утеплением, которое отбивается за три-пять сезонов, но собрать на него деньги тоже нереально.
galex написав:насчет проводки - не стоит забывать что раньше все юзали лампы накаливания. у меня после замены на led и нового холодильника упало месячное потребление где-то в 2 раза.
Проверить данную (интересную) теорию сможем боем (мы на этом пути). А потом, если что): Эй, ямщик, поворачивай к черту, Это не наш лес, а чей-то чужой.
Можете даже не проверять - это чистая ерунда. Не обращайте внимания на "информацию" от штатных пропагандистов.
При реальном потреблении нормальной семьёй (бойлер, холодильник, стиралка, пылесос, утюг, фен, СВЧ, компьютеры, аудиосистемы, зарядки мобильных гаджетов, прочее, - и это даже без эл/чайника и эл/плиты!) экономия за счёт замены лампочек выливается примерно в 5-7% от месячного потребления, то есть в пределах стандартных колебаний от месяца к месяцу. Я, собственно, заменил их потому, что мне цветовая температура больше нравится.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
_Mykola_ написав:Скажем, подьезд, на 9 этажей, с 36 квартир получаем, если в 30 квартирах включатся только бойлеры это уже будет 45-75 кВт*ч или 195-330А, а теперь посчитайте сечение подводящих кабелей в подьезде на такой ток. Даже если разделить по трем фазам, все-равно цифры получаются не маленькие, и это для 30-50 летнего алюминия...
ну они же не все 30 синхронно шарашат на полную мощность. я не в курсе как на практике работает бойлер, на даче другая система, газ и проточная вода. но как понимаю, он 15-30 мин доводит до какой-то температуры, а потом просто периодически догревает. соответственно, на 3-5 можно делить а то и более. что примерно то же, что и ранее включаемые условные 3-7 лампочек по 100 ватт, которые как раз вечером и горели постоянно.
опять же, подозреваю что на входе в подъезд стоит какой-то автомат, который вроде бы должен защищать от проблем с проводкой, причем с запасом. понятно что на практике "случаи бывают разные".
galex Как раз работать будут большинство, а то и все. Бойлер включается когда у него есть падение температуры в баке, т.е. когда вода либо остывает, либо подмешивается холодная, т.е. получаем ситуацию, что в самом простом варианте (без таймеров), а он будет у подавляющего большинства, вечером идет расход горячей воды и замещение ее холодной, бытовые нужды, душ, ванная... и идет постоянный нагрев, особенно зимой, когда холодная вода имеет низкую температуру, и бойлера фактически работают постоянно, т.к. нагрев 100 литрового бака с комнатной температуры по характеристикам указанным в бойлере идет от часа до трех...
Автоматы стоят, но они могут не сработать вовремя, неправильно подобран номинал, особенно с учетом "древности" проводки, да и постоянные выбивания автоматов особенно на таких токах сокращают значительно срок их эксплуатации, я уже молчу о том, как это жильцов "радует"
p_a_l написав:Мой батя пользуется бойлером давно, и вообще не пользуется от стояка. На счетчике по нулям. Показания не вносил. Пришли счета на оплату того что не потреблял. Даже если не пользуешься горячей водой, но все равно показания каждый месяц вносить обязательно. Иначе потом придется доказывать что ты не гусь, отстояв громадную очередь.
подтверждаю, завтыкал пару месяцев вносить показания на ХВ, начислили прилично, больше 10 кубов в месяц, кажется. предложенный вариант приехать с пакетом документов показался утомительным. заплатил за то, что начислили, далее довносил по 0,1 кубу пока фактическое не совпало с электронным. но по горячей воде на больший срок это было бы весьма затратно.