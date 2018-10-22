50 тисяч квартир повністю відмовилися від послуг...

Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:51

galex

Как раз работать будут большинство, а то и все. Бойлер включается когда у него есть падение температуры в баке, т.е. когда вода либо остывает, либо подмешивается холодная, т.е. получаем ситуацию, что в самом простом варианте (без таймеров), а он будет у подавляющего большинства, вечером идет расход горячей воды и замещение ее холодной, бытовые нужды, душ, ванная... и идет постоянный нагрев, особенно зимой, когда холодная вода имеет низкую температуру, и бойлера фактически работают постоянно, т.к. нагрев 100 литрового бака с комнатной температуры по характеристикам указанным в бойлере идет от часа до трех...



Автоматы стоят, но они могут не сработать вовремя, неправильно подобран номинал, особенно с учетом "древности" проводки, да и постоянные выбивания автоматов особенно на таких токах сокращают значительно срок их эксплуатации, я уже молчу о том, как это жильцов "радует"