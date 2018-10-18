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Долар стабільний, інвестори
чекають сигналів про торгові...

Долар стабільний, інвестори чекають сигналів про торгові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:34

Долар стабільний, інвестори чекають сигналів про торгові...

Пропонуємо до обговорення:
Долар США в середу стабілізувався після зростання напередодні, пов'язаного з очікуваннями, що президент США Дональд Трамп все ще може досягти примирення з Китаєм в рамках торгової суперечки, пише MarketWatch.

Дивися повний текст Долар стабільний, інвестори чекають сигналів про торгові переговори США і Китаю.
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