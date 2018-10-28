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Іноземних банків в
Україні стало більше

Іноземних банків в Україні стало більше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:34

Іноземних банків в Україні стало більше

Пропонуємо до обговорення:
Відзначається, що ці показники в звітності НБУ не оновлювалися з 1 липня.

Дивися повний текст Іноземних банків в Україні стало більше.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:34

новость про Укрсоцбанк насмешила, так как после нового года такого банка вероятно уже не будет... :)
Cler
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