Відзначається, що ці показники в звітності НБУ не оновлювалися з 1 липня.
Дивися повний текст Іноземних банків в Україні стало більше.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:34
Іноземних банків в Україні стало більше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземних банків в Україні стало більше.
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:34
новость про Укрсоцбанк насмешила, так как после нового года такого банка вероятно уже не будет... :)
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