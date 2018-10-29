|
|
|
Іноземних банків в Україні стало більше
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:34
Пропонуємо до обговорення:
Відзначається, що ці показники в звітності НБУ не оновлювалися з 1 липня.
Дивися повний текст Іноземних банків в Україні стало більше
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85353
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:34
новость про Укрсоцбанк насмешила, так как после нового года такого банка вероятно уже не будет... :)
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2484
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 668 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:28
Cler написав:
новость про Укрсоцбанк насмешила, так как после нового года такого банка вероятно уже не будет...
Зачем писать такую чушь?
ABH Holdings S.A. взорвет здания банков? Улетит на Марс?
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 963
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:32
locustsucol написав: Cler написав:
новость про Укрсоцбанк насмешила, так как после нового года такого банка вероятно уже не будет...
Зачем писать такую чушь?
ABH Holdings S.A. взорвет здания банков? Улетит на Марс?
Поглотит окончательно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22448
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 5024 раз.
-
- Профіль
-
5
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|2
|
|
|11
|402
|
|
|1
|108
|
|