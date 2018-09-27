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Банк Порошенка став менш прибутковим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у фінансовому звіті банку
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R2
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:55
надеемся, что после выборов банк станет убыточным...
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