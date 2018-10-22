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Порошенко підписав закон "маски-шоу стоп-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 18:25
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко підписав так званий закон "маски-шоу стоп-2"
Дивися повний текст Порошенко підписав закон \"маски-шоу стоп-2\"
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Додано: Сер 31 жов, 2018 18:25
Щоб це дійсно запрацювало треба ще "маски-шоу стоп 3,4,5......
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