RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна піднялася на 5
позицій у рейтингу Doing...

Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:03

Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у доповіді Світового банку.

Дивися повний текст Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business–2019.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85353
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:03

"Найбільш провальним став рейтинг “започаткування бізнесу”, де Україна впала на 32 пункти." - что-что ? Нет такого ни на ЕП, ни в Doing Business 2019. Откуда информация, если это не опечаткка ?
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 963
З нами з: 27.08.15
Подякував: 525 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:23

  locustsucol написав:"Найбільш провальним став рейтинг “започаткування бізнесу”, де Україна впала на 32 пункти." - что-что ? Нет такого ни на ЕП, ни в Doing Business 2019. Откуда информация, если это не опечаткка ?


Это подтянуло с прошлогоднего рейтинга-2018, в этом году нет падения.
freeze
4
 
Повідомлень: 8395
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2411 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
14
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: uaprofi і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна купила ядерного палива на $307 мільйонів - 68%...
R2 » Сер 31 жов, 2018 14:39
7 154
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 19:41
Sommer
Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів 1, 2, 3
R2 » Вів 23 жов, 2018 12:03
24 1521
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 15:45
ЛАД
Омелян розповів, що потрібно, щоб Україна була в лідерах...
R2 » Вів 30 жов, 2018 16:42
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 16:42
germ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.