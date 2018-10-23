Про це йдеться у доповіді Світового банку.
Дивися повний текст Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business–2019.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 19:03
Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу Doing Business–2019.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:03
"Найбільш провальним став рейтинг “започаткування бізнесу”, де Україна впала на 32 пункти." - что-что ? Нет такого ни на ЕП, ни в Doing Business 2019. Откуда информация, если это не опечаткка ?
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:23
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