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Рева пояснив, чому надання
субсидій ефективніше, ніж...

Рева пояснив, чому надання субсидій ефективніше, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:53

Рева пояснив, чому надання субсидій ефективніше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Дивися повний текст Рева пояснив, чому надання субсидій ефективніше, ніж регулювання цін на енергоносії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:53

совковые субсидии нужно отменить, они очень вредны рыночной экономики.
optyma33
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:06

  optyma33 написав:совковые субсидии нужно отменить, они очень вредны рыночной экономики.

При совке никаких субсидий в основном не было (герои соцтруда и СССР и ещё какие-то немногочисленные категории не платили квартплату). По очень простой причине - квартплата была символической - 15 рублей за 3-хкомнатную квартиру, 2 коп за кВт-час электроэнергии. Так что субсидии - целиком достижение незалежной Украины
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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