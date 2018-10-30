Про це повідомляє Мінсоцполітики.
Дивися повний текст Рева пояснив, чому надання субсидій ефективніше, ніж регулювання цін на енергоносії.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 19:53
Рева пояснив, чому надання субсидій ефективніше, ніж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева пояснив, чому надання субсидій ефективніше, ніж регулювання цін на енергоносії.
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:53
совковые субсидии нужно отменить, они очень вредны рыночной экономики.
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:06
При совке никаких субсидий в основном не было (герои соцтруда и СССР и ещё какие-то немногочисленные категории не платили квартплату). По очень простой причине - квартплата была символической - 15 рублей за 3-хкомнатную квартиру, 2 коп за кВт-час электроэнергии. Так что субсидии - целиком достижение незалежной Украины
В игноре Kart, Sommer
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