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Електромобілям в Австрії дозволять їздити на 30 км/год...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:55
Пропонуємо до обговорення:
Влада Австрії анонсувала нові законодавчі заходи для підтримки електромобілів.
Дивися повний текст Електромобілям в Австрії дозволять їздити на 30 км/год швидше
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Додано: Сер 31 жов, 2018 19:55
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