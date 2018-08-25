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Електромобілям в Австрії
дозволять їздити на 30 км/год...

Електромобілям в Австрії дозволять їздити на 30 км/год...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:55

Електромобілям в Австрії дозволять їздити на 30 км/год...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Австрії анонсувала нові законодавчі заходи для підтримки електромобілів.

Дивися повний текст Електромобілям в Австрії дозволять їздити на 30 км/год швидше.
R2
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Ratatui
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