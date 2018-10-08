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Кому платять більше і кого шукають роботодавці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:57
Пропонуємо до обговорення:
За даними Державної служби статистики України, середня зарплата в Україні у вересні зменшилася.
Дивися повний текст Кому платять більше і кого шукають роботодавці
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Додано: Сер 31 жов, 2018 19:57
Работодатели ищут грузчиков. Остальные сами найдутся.
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