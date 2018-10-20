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Італія планує виділяти землю
за народження третьої дитини

Італія планує виділяти землю за народження третьої дитини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:59

Італія планує виділяти землю за народження третьої дитини

Пропонуємо до обговорення:
Таким чином парламентарі хочуть вирішити проблему низького рівня народжуваності, адже ніде в Європі на світ не з'являється менше дітей, ніж в Італії.

Дивися повний текст Італія планує виділяти землю за народження третьої дитини.
R2
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Мігранти оцінять таку щедрість італійської влади. Що-що, а дітей клепати вони люблять. На відміну від європейців.
NetSerpent
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Что-то они разошлись. Финансовый крах научит.
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