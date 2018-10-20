Таким чином парламентарі хочуть вирішити проблему низького рівня народжуваності, адже ніде в Європі на світ не з'являється менше дітей, ніж в Італії.
Дивися повний текст Італія планує виділяти землю за народження третьої дитини.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 жов, 2018 21:59
Італія планує виділяти землю за народження третьої дитини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Італія планує виділяти землю за народження третьої дитини.
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:00
Мігранти оцінять таку щедрість італійської влади. Що-що, а дітей клепати вони люблять. На відміну від європейців.
|