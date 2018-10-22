На першому місці опинився ПриватБанк.
Дивися повний текст Названо найприбутковіші українські банки.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 09:44
Названо найприбутковіші українські банки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найприбутковіші українські банки.
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:44
Цікаво, а ці 6 млрд. колись повернуться народу? чи так і продадуться з банком стратегічним інвесторам за 2 млрд?
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