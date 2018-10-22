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Названо найприбутковіші
українські банки

Названо найприбутковіші українські банки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:44

Названо найприбутковіші українські банки

Пропонуємо до обговорення:
На першому місці опинився ПриватБанк.

Дивися повний текст Названо найприбутковіші українські банки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:44

Цікаво, а ці 6 млрд. колись повернуться народу? чи так і продадуться з банком стратегічним інвесторам за 2 млрд?
jeugen
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