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Випущено перший в світі
планшет, що згинається

Випущено перший в світі планшет, що згинається
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:23

Випущено перший в світі планшет, що згинається

Пропонуємо до обговорення:
Відбулася офіційна презентація планшета, що згинається, яка пройшла в Пекінському національному конференц-центрі.

Дивися повний текст Випущено перший в світі планшет, що згинається.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:23

Никуда не годится реализация - в согнутом виде весьма сомнительно удобство пользования
papazina
 
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