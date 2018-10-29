Відбулася офіційна презентація планшета, що згинається, яка пройшла в Пекінському національному конференц-центрі.
Дивися повний текст Випущено перший в світі планшет, що згинається.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 10:23
Випущено перший в світі планшет, що згинається
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Випущено перший в світі планшет, що згинається.
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:23
Никуда не годится реализация - в согнутом виде весьма сомнительно удобство пользования
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