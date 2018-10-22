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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:51

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на газ підвищуються на 23,5%.

Дивися повний текст Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про підвищення ціни на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:51

М да.. ту не на выборы а к хорошему доктору бы обратиться. Желательно психиатру со стажем . Тема ...во всем виноваты "папередникы" уже настолько надоела как и тема "а то путин нападет".
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:11

  Джон написав:М да.. ту не на выборы а к хорошему доктору бы обратиться. Желательно психиатру со стажем . Тема ...во всем виноваты "папередникы" уже настолько надоела как и тема "а то путин нападет".


я за газ по 1грн(а лучше нашару), но для государства хорошо если он стоит реальную цену... цена на коммуналку в основном бьет по среднему классу у которого нет субсидии...
Spitoll
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:29

  R2 написав:П]Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про підвищення ціни на газ

“Меморандум з МВФ підписали 31 жовтня 2008 року. Рівно 10 років тому, дивно, що опозиція не святкує цю урочисту дату. Хто на той час був прем’єр-міністром, я називати не буду. Французькою це звучить так: “шерше ля фам”. Але хто б там не був, подібні зобов’язання носять не персональний характер

Почему же он молчал и не воспользовался Будапештским меморандумом в 2014г если так свято решил соблюдать этот.
Или тут играю, а там не играю
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:35

Spitoll а реальная цена - это сколько?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:37

а сейчас мы в чьей "клетке"?!
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:43

  Cactus написав:Spitoll а реальная цена - это сколько?


сколько я понимаю бизнес платит порядка 12к, средняя цена закупки нафтогазом около 300$,+НДС+транспортировка... я тут не эксперт...

основная мысль: если люди за газ не платят реальную стоимость - то цена компенсируется из наших налогов... и газ по 1грн экономить нет смысла, утеплятся при такой цене нет смысла и т.д.
Spitoll
 
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