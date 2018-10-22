Ціни на газ підвищуються на 23,5%.
Дивися повний текст Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про підвищення ціни на газ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:51
Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про підвищення ціни на газ.
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:51
М да.. ту не на выборы а к хорошему доктору бы обратиться. Желательно психиатру со стажем . Тема ...во всем виноваты "папередникы" уже настолько надоела как и тема "а то путин нападет".
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:11
я за газ по 1грн(а лучше нашару), но для государства хорошо если он стоит реальную цену... цена на коммуналку в основном бьет по среднему классу у которого нет субсидии...
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:29
“Меморандум з МВФ підписали 31 жовтня 2008 року. Рівно 10 років тому, дивно, що опозиція не святкує цю урочисту дату. Хто на той час був прем’єр-міністром, я називати не буду. Французькою це звучить так: “шерше ля фам”. Але хто б там не був, подібні зобов’язання носять не персональний характер
Почему же он молчал и не воспользовался Будапештским меморандумом в 2014г если так свято решил соблюдать этот.
Или тут играю, а там не играю
В игноре Kart, Sommer
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:43
сколько я понимаю бизнес платит порядка 12к, средняя цена закупки нафтогазом около 300$,+НДС+транспортировка... я тут не эксперт...
основная мысль: если люди за газ не платят реальную стоимость - то цена компенсируется из наших налогов... и газ по 1грн экономить нет смысла, утеплятся при такой цене нет смысла и т.д.
Додано: Чет 01 лис, 2018 12:50
Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
короче, при фирташе туркменский (не "словацкий")газ был паписсят, работала химия - фирташа в президенты!!
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:17
Тут же была статья, что средняя субсидия сто гривен. Сильно помогло беднякам?
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:20
Даже если поднять цену на газ ради того чтобы все утеплились, то после утепления всего и всея, цена не упадет.
|