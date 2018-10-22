Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:46
Подскажите почему необходимо выполнять обещание, которое дал премьер-министр 2008 года, но не надо выполнять обещания президента 2014 года? Загадка!
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:49
Пан Рошен, в мышеловках - бесплатный сыр, но вы нам его уже пытаетесь продать...
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:50
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:54
Если так тяжело и сложно то может есть смысл отдохнуть и не идти на второй срок? Селяви! Признаюсь что при этом я не фанат Тимошенко. И идеи и предложения мои бескорыстны!!!
Востаннє редагувалось Molchyn в Чет 01 лис, 2018 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:55
sequence
Вероятно Франция будет против такого счастья
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:57
Spitoll а на сколько я понимаю мы уже в 2018 году платили за газ как минимум в полтора раза выше! Газпром экспортировал газ в 2018г по порядка 230$, так почему мы газ покупаем через посредника?!,- это во-первых, второе, на нужды населения идет газ собственной добычи, почему он должен стоить так же как импортный? 13 статью Конституции никто не отменял.
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:06
Cactus
Этот документ просто устарел. По факту его следует подрехтовать или вовсе отменить. Медицина и образование платное, надрам не хозяева и т.д. Но это может предложить только проверенный патриот, а то заклеймят как зрадника.
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:12
тут сложно сказать, может газпром не хочет нам продавать по 230? а мы там вроде высказывали желание купить его по такой цене... он нам раньше по 300-400 его продавал, сколько я понимаю...
газ собственной добычи идет на льготников и субсидии, частные компания, которые добывают газ платят за это, должны ли они по себестоимости добычи газ нафтогазу отдавать? думаю нет... многие зарубежные свернули свои проекты, наверное у нас очень выгодно газ добывать, наверное не только вы 13 статью конституции тычете? только смысл ее немного другой, чем Вы видите...
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:35
А за этого пыжика и всю в белом и с косой вообще говорить не хочется ... песцовообразные .....!!!!!
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