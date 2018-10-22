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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:46

Подскажите почему необходимо выполнять обещание, которое дал премьер-министр 2008 года, но не надо выполнять обещания президента 2014 года? Загадка!
Molchyn
 
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Пан Рошен, в мышеловках - бесплатный сыр, но вы нам его уже пытаетесь продать...
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:50

  Molchyn написав:Подскажите почему необходимо выполнять обещание, которое дал премьер-министр 2008 года, но не надо выполнять обещания президента 2014 года? Загадка!

копнем глубже. Коль Украина - вторая Франция, провести всенародный референдум по присоединению к первой!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:54

Но кто бы там не был, подобные обязательства носят не персональный характер, а международно-правовой характер.
Если так тяжело и сложно то может есть смысл отдохнуть и не идти на второй срок? Селяви! :mrgreen: Признаюсь что при этом я не фанат Тимошенко. И идеи и предложения мои бескорыстны!!!
Востаннє редагувалось Molchyn в Чет 01 лис, 2018 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:55

sequence
провести всенародный референдум по присоединению
Вероятно Франция будет против такого счастья :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:57

Spitoll а на сколько я понимаю мы уже в 2018 году платили за газ как минимум в полтора раза выше! Газпром экспортировал газ в 2018г по порядка 230$, так почему мы газ покупаем через посредника?!,- это во-первых, второе, на нужды населения идет газ собственной добычи, почему он должен стоить так же как импортный? 13 статью Конституции никто не отменял.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:06

Cactus
13 статью Конституции никто не отменял
Этот документ просто устарел. По факту его следует подрехтовать или вовсе отменить. Медицина и образование платное, надрам не хозяева и т.д. Но это может предложить только проверенный патриот, а то заклеймят как зрадника. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:12

  Cactus написав:Spitoll а на сколько я понимаю мы уже в 2018 году платили за газ как минимум в полтора раза выше! Газпром экспортировал газ в 2018г по порядка 230$, так почему мы газ покупаем через посредника?!,- это во-первых, второе, на нужды населения идет газ собственной добычи, почему он должен стоить так же как импортный? 13 статью Конституции никто не отменял.


тут сложно сказать, может газпром не хочет нам продавать по 230? а мы там вроде высказывали желание купить его по такой цене... он нам раньше по 300-400 его продавал, сколько я понимаю...

газ собственной добычи идет на льготников и субсидии, частные компания, которые добывают газ платят за это, должны ли они по себестоимости добычи газ нафтогазу отдавать? думаю нет... многие зарубежные свернули свои проекты, наверное у нас очень выгодно газ добывать, наверное не только вы 13 статью конституции тычете? только смысл ее немного другой, чем Вы видите...
Spitoll
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:33

Даешь европейскую зарплату и пенсии!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:35

А за этого пыжика и всю в белом и с косой вообще говорить не хочется ... песцовообразные .....!!!!!
сова
 
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