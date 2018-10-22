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Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:14
сова написав:
Даешь европейскую зарплату и пенсии!!!
и газ по гривне и бакс по 8...
предлагаю Вам, создать предприятие и платить своим рабочим европейскую зарплату
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Spitoll
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Додано: Чет 01 лис, 2018 15:28
Петя иди уже в отставку.
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ruvex
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Додано: Чет 01 лис, 2018 15:34
shapo написав:
Или тут играю, а там не играю
Ну да ему бы или трусы одеть или крестик снять.
Cactus написав:
Spitoll а реальная цена - это сколько?
А реальная цена это стоимость газа Украинского это порядка 80% от всего обьема + стоимость газа по долгосрочным контрактам (которых нет из за некомпетентности чинуш) и последние 5-10% это как раз цена ХАБ +. То есть покупка самого дорогово газа в хабах это только при форс- мажоре или просчете в потребленных обьемах.
А нам все дают по цене ХАБ+ а разницу кладут в свой карман. Не МВФ а именно керманычи на это зарабатывают.
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Джон
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Додано: Чет 01 лис, 2018 15:35
ruvex написав:
Петя иди уже в отставку.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:04
Spitoll написав:
для государства хорошо если он стоит реальную цену... цена на коммуналку в основном бьет по среднему классу у которого нет субсидии.
Лучше для МВФ и всего цивилизованого мира. Без разрешения от них современная Украина не может и шагу ступить.
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sal
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:12
Molchyn написав:Cactus
13 статью Конституции никто не отменял
Этот документ просто устарел. По факту его следует подрехтовать или вовсе отменить. Медицина и образование платное, надрам не хозяева и т.д. Но это может предложить только проверенный патриот, а то заклеймят как зрадника.
по факту, эти действия незаконны...
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Cactus
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:21
Cactus написав:
эти действия незаконны.
Это решает конституционный суд. а он может ТАК не решить)
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:29
Spitoll написав: Cactus написав:Spitoll
а на сколько я понимаю мы уже в 2018 году платили за газ как минимум в полтора раза выше! Газпром экспортировал газ в 2018г по порядка 230$, так почему мы газ покупаем через посредника?!,- это во-первых, второе, на нужды населения идет газ собственной добычи, почему он должен стоить так же как импортный? 13 статью Конституции никто не отменял.
тут сложно сказать, может газпром не хочет нам продавать по 230? а мы там вроде высказывали желание купить его по такой цене... он нам раньше по 300-400 его продавал, сколько я понимаю...
газ собственной добычи идет на льготников и субсидии, частные компания, которые добывают газ платят за это, должны ли они по себестоимости добычи газ нафтогазу отдавать? думаю нет... многие зарубежные свернули свои проекты, наверное у нас очень выгодно газ добывать, наверное не только вы 13 статью конституции тычете? только смысл ее немного другой, чем Вы видите...
откуда вы взяли, что газ собственной добычи идет на льготников и субсидии, везде говорится в контексте на нужды населения. В Украине существует такая организация как "Укргазвидобування" и она есть государственной, в прошлом году эта организация передала на нужды населения 15,2 млрд куб. м, тогда как общая потребность оценивается порядка 18 млрд куб. м.
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Cactus
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:12
pobytt написав:
Пан Рошен, в мышеловках - бесплатный сыр, но вы нам его уже пытаетесь продать...
Ну почему это никто ему не рявкнул вдогонку?
Неужели все по шею в липком?
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:16
Cactus написав:Spitoll
а на сколько я понимаю мы уже в 2018 году платили за газ как минимум в полтора раза выше! Газпром экспортировал газ в 2018г по порядка 230$, так почему мы газ покупаем через посредника?!,- это во-первых, второе, на нужды населения идет газ собственной добычи, почему он должен стоить так же как импортный? 13 статью Конституции никто не отменял.
Конституция написана не для пересичных. А день Независимости простой люд расценивает как независимость панов от народа.
Знаете, как в фильме. Спасибо что живой.
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