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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:19

  ruvex написав:Петя иди уже в отставку.

Он не может.
Тут его посадят, а за бугром почистят. И неважно где. За восточным или за западным. Так что в самый последний момент пронесется шатун и мы будем в положении
p_a_l
 
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