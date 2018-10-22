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Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:19
ruvex написав:
Петя иди уже в отставку.
Он не может.
Тут его посадят, а за бугром почистят. И неважно где. За восточным или за западным. Так что в самый последний момент пронесется шатун и мы будем в положении
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