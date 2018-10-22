Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: Чет 01 лис, 2018 21:32

Molchyn написав: Cactus 13 статью Конституции никто не отменял Этот документ просто устарел. По факту его следует подрехтовать или вовсе отменить. Медицина и образование платное, надрам не хозяева и т.д. Но это может предложить только проверенный патриот, а то заклеймят как зрадника. Этот документ просто устарел. По факту его следует подрехтовать или вовсе отменить. Медицина и образование платное, надрам не хозяева и т.д. Но это может предложить только проверенный патриот, а то заклеймят как зрадника.

Ну будьте в здравом уме ! Мы имеем Конституцию - вполне нормальную - нужно ее соблюдать. Если пан Рошен с Гросей не хотят ее соблюдать - то подрихтовать и отменить нужно их, а не национальную Конституцию - которая всех устраивает. Наказывать нужно за нарушение законов и положений Конституции. А то смысл рихтовки прав украинцев сегодня с трибуны озвучил Луцик. Запомнил ДОСЛОВНО! прямая речь - " колесо історії для руху потребує крові героїв! Слава Україні! " При этом он явно не донорство имел ввиду - а реально массовую смерть украинцев "ради движения колеса истории". Обычно в Конституции любой страны и народа - ее смыл и цель - безопасная благополучная жизнь населения. А не смазывать своей кровью колесо истории.Газ - если брать накладные расходы на добычу нашего газа сегодня - это стоит копейки сравнимо с ценами по которым его продают в Украине, и вся огромная прибыль должна идти в карман к владельцам газа - народу, конкретно каждому украинцу. Промышленность должна покупать украинский газ у населения - так как это наш газ, и он принадлежит людям. Как и все природные ресурсы.