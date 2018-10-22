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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:19

  ruvex написав:Петя иди уже в отставку.

Он не может.
Тут его посадят, а за бугром почистят. И неважно где. За восточным или за западным. Так что в самый последний момент пронесется шатун и мы будем в положении
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:29

  p_a_l написав:
  ruvex написав:Петя иди уже в отставку.

Он не может.
Тут его посадят, а за бугром почистят. И неважно где. За восточным или за западным. Так что в самый последний момент пронесется шатун и мы будем в положении

Значит вынесут, как кроля за причинное место.
Пенс
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:07

странно, что у нашего "гаранта" претензии к тимошенко - похоже он забыл, что не без его участия оранжевые в 2004-2005 пришли к власти...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:21

  Cler написав:странно, что у нашего "гаранта" претензии к тимошенко - похоже он забыл, что не без его участия оранжевые в 2004-2005 пришли к власти...

Из-за проблемы с причинно-следственными связями у него претензии ко всем тем папередникам, к которым он относится и сам.
"23 марта, Президент Украины Виктор Янукович назначил Петра Порошенко министром экономического развития и торговли Украины."
Для справки. "На день рождения Виктора Януковича в 2012 году Петр Порошенко подарил ему картину Айвазовского "Константинополь на заре" (1851 год)".
Вот такой он сыр в мышеловке.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:32

  Molchyn написав:Cactus
13 статью Конституции никто не отменял
Этот документ просто устарел. По факту его следует подрехтовать или вовсе отменить. Медицина и образование платное, надрам не хозяева и т.д. Но это может предложить только проверенный патриот, а то заклеймят как зрадника. :mrgreen:


Ну будьте в здравом уме ! Мы имеем Конституцию - вполне нормальную - нужно ее соблюдать. Если пан Рошен с Гросей не хотят ее соблюдать - то подрихтовать и отменить нужно их, а не национальную Конституцию - которая всех устраивает. Наказывать нужно за нарушение законов и положений Конституции. А то смысл рихтовки прав украинцев сегодня с трибуны озвучил Луцик. Запомнил ДОСЛОВНО! прямая речь - " колесо історії для руху потребує крові героїв! Слава Україні! " При этом он явно не донорство имел ввиду - а реально массовую смерть украинцев "ради движения колеса истории". Обычно в Конституции любой страны и народа - ее смыл и цель - безопасная благополучная жизнь населения. А не смазывать своей кровью колесо истории. :shock:


Газ - если брать накладные расходы на добычу нашего газа сегодня - это стоит копейки сравнимо с ценами по которым его продают в Украине, и вся огромная прибыль должна идти в карман к владельцам газа - народу, конкретно каждому украинцу. Промышленность должна покупать украинский газ у населения - так как это наш газ, и он принадлежит людям. Как и все природные ресурсы.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 21:36

  Cactus написав:а сейчас мы в чьей "клетке"?!

В шоколадной. Кому то слаще стало?
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