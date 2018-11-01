Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:41

Molchyn написав: Представим на секунду (не важно как это воплотят), но к примеру во второй тур выходит Порошенко и ЛЯШКО!! За кого Вы как человек в здравом уме проголосуете? Вооот. А технологий море. И они працюють. Первый срок Порошенко тому пример. Если не я то в Киеве будет Путин. Представим на секунду (не важно как это воплотят), но к примеру во второй тур выходит Порошенко и ЛЯШКО!! За кого Вы как человек в здравом уме проголосуете? Вооот. А технологий море. И они працюють. Первый срок Порошенко тому пример. Если не я то в Киеве будет Путин.

я пока и сейчас особых вменяемых альтернатив не вижу, а тогда и подавно их не было. сэкономили средств на 2 тур, да и все.несколько источников сказали что Ляшко кормится под Ахметовым. поскольку, Порох тоже вроде как Ахметову не особо враг, думаю мало что изменится, так что при таком варианте, я бы поспокойней был перед вторым туром, нежели если бы туда прошли Юля или Бойко. я конечно не сторонник целователя коров, но шансов что он нас будет сливать расейцам, меньше, чем у других. Ну а насчет Гриценко, много "но", они общеизвестны и перечислять не буду, но по крайней мере, если от Юли и Бойко я сразу зарекаюсь, то в случае Гриценко или Садового, буду еще думать, хотя на данный момент по сумме позитива и негатива рейтинг Пороха лично для меня чуть повыше.