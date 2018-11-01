Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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galex написав:треха ~70м, счетчик общедомовой точно не припомню, но вроде самым холодным был март, было в районе 1600, еще 2 или 3 месяца было выше 1000, и пара - в районе 500. я высчитывал когда забивал "регулярный платеж" в п24, чуть с запасом. соответственно за лето там образовывается переплата, потом зима ее съедает и чуть остается. а я раз в месяц трачу 5 мин вбить воду/эл/газ и больше ни за что не парюсь (ну понятно чтоб к моменту оплаты на карте пара тыщ болтались)
Molchyn написав:Представим на секунду (не важно как это воплотят), но к примеру во второй тур выходит Порошенко и ЛЯШКО!! За кого Вы как человек в здравом уме проголосуете? Вооот. А технологий море. И они працюють. Первый срок Порошенко тому пример. Если не я то в Киеве будет Путин.
я пока и сейчас особых вменяемых альтернатив не вижу, а тогда и подавно их не было. сэкономили средств на 2 тур, да и все. несколько источников сказали что Ляшко кормится под Ахметовым. поскольку, Порох тоже вроде как Ахметову не особо враг, думаю мало что изменится, так что при таком варианте, я бы поспокойней был перед вторым туром, нежели если бы туда прошли Юля или Бойко. я конечно не сторонник целователя коров, но шансов что он нас будет сливать расейцам, меньше, чем у других. Ну а насчет Гриценко, много "но", они общеизвестны и перечислять не буду, но по крайней мере, если от Юли и Бойко я сразу зарекаюсь, то в случае Гриценко или Садового, буду еще думать, хотя на данный момент по сумме позитива и негатива рейтинг Пороха лично для меня чуть повыше.
kalinavalera1 написав: и вся огромная прибыль должна идти в карман к владельцам газа - народу, конкретно каждому украинцу
Ну вот, она и идет. В бюджет. И чем больше цена, тем больше в общий кошелек народа падает. Почему-то никто не ноет о том, как и куда деньги потом оттуда идут, их лишь цена газа для сжигания волнует. С таким лохторатом как раз популистам проще всего работать.
Волгарь написав:Не слабо за отопление и ГВС. Я плачу около 2000 рублей за квартиру в 80 м2 и 100 руб/м3 горячей воды (правда, без счетчиков, круглый год)
Так люди и платят круглый год, потому, как все погасить за отопительный период невозможно. Вот такой он дешевый сыр от гаранта. А теперь подумайте, какие будут платежки теперь. Гарант'ированно перешли все границы.