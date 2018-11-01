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Дешевий сир тільки в
мишоловках - Порошенко про...

Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:32

  ruvex написав:
  galex написав:треха ~70м, счетчик общедомовой
точно не припомню, но вроде самым холодным был март, было в районе 1600, еще 2 или 3 месяца было выше 1000, и пара - в районе 500. я высчитывал когда забивал "регулярный платеж" в п24, чуть с запасом. соответственно за лето там образовывается переплата, потом зима ее съедает и чуть остается. а я раз в месяц трачу 5 мин вбить воду/эл/газ и больше ни за что не парюсь (ну понятно чтоб к моменту оплаты на карте пара тыщ болтались)

Красиво пляшете.
Чтобы выковыривать информацию, заехал в гости к племяннику. Счетчик общедомовой.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/08/b85f018f6aa0ea8c2ab619decb84cc42.jpg
Обязательный по ЦО (субс) 1075 грн. Остальное ваша проблема, считается как перерасход и это при ЦО. Не цитируйте Реву на ночь. :wink:

Не слабо за отопление и ГВС. Я плачу около 2000 рублей за квартиру в 80 м2 и 100 руб/м3 горячей воды (правда, без счетчиков, круглый год)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:39

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Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 02 лис, 2018 13:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:41

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Molchyn написав:Представим на секунду (не важно как это воплотят), но к примеру во второй тур выходит Порошенко и ЛЯШКО!! За кого Вы как человек в здравом уме проголосуете? Вооот. А технологий море. И они працюють. Первый срок Порошенко тому пример. Если не я то в Киеве будет Путин.


я пока и сейчас особых вменяемых альтернатив не вижу, а тогда и подавно их не было. сэкономили средств на 2 тур, да и все.
несколько источников сказали что Ляшко кормится под Ахметовым. поскольку, Порох тоже вроде как Ахметову не особо враг, думаю мало что изменится, так что при таком варианте, я бы поспокойней был перед вторым туром, нежели если бы туда прошли Юля или Бойко. я конечно не сторонник целователя коров, но шансов что он нас будет сливать расейцам, меньше, чем у других. Ну а насчет Гриценко, много "но", они общеизвестны и перечислять не буду, но по крайней мере, если от Юли и Бойко я сразу зарекаюсь, то в случае Гриценко или Садового, буду еще думать, хотя на данный момент по сумме позитива и негатива рейтинг Пороха лично для меня чуть повыше.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:43

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Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 02 лис, 2018 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:44

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  kalinavalera1 написав: и вся огромная прибыль должна идти в карман к владельцам газа - народу, конкретно каждому украинцу

Ну вот, она и идет. В бюджет. И чем больше цена, тем больше в общий кошелек народа падает. Почему-то никто не ноет о том, как и куда деньги потом оттуда идут, их лишь цена газа для сжигания волнует. С таким лохторатом как раз популистам проще всего работать.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:45

Re: Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про...

  Волгарь написав:Не слабо за отопление и ГВС. Я плачу около 2000 рублей за квартиру в 80 м2 и 100 руб/м3 горячей воды (правда, без счетчиков, круглый год)

Так люди и платят круглый год, потому, как все погасить за отопительный период невозможно. Вот такой он дешевый сыр от гаранта. А теперь подумайте, какие будут платежки теперь. Гарант'ированно перешли все границы.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:51

  forumreader написав: И чем больше цена, тем больше в общий кошелек народа падает.

тю, так давай цену еще в десять раз подымем - заживем, тогда, как люди!!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:55

galex А Зеленский? Всем назло могут и выбрать! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:15

  Molchyn написав:galex А Зеленский? Всем назло могут и выбрать! :mrgreen:

После трагика, можно выбрать и комика.
Зеленский обогнал Порошенко в президентском рейтинге
https://www.unian.net/politics/10316736-zelenskiy-obognal-poroshenko-v-prezidentskom-reytinge.html
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